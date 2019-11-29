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Leonel Ximenes

Autora autodidata divulga poesias nas escolas de Pedro Canário

Ana Cristina Santos é coautora  da antologia “Nós”, que foi lançada na Bienal do Rio e será lançada hoje na cidade do Norte do ES

Públicado em 

29 nov 2019 às 04:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ana Cristina divulga poesia na Escola Municipal São João Batista, em Pedro Canário Crédito: Divulgação
Em Pedro Canário, que tem o quinto menor PIB per capita do Espírito Santo, uma escritora trabalha com a divulgação de poesias nas escolas e lança hoje (29), na cidade distante a 260 km de Vitória, seu livro que foi divulgado primeiramente na Bienal do Rio de Janeiro.
Ana Cristina Santos, uma autora autodidata, tem seu trabalho de rimas e métricas incluso na antologia “Nós”, organizada por Almir Zarfeg e que foi apresentada no evento literário carioca. Haverá uma noite de autógrafos com a coautora da obra na Escola Estadual Edward Abreu do Nascimento, às 19h desta sexta-feira (28).
Muito atuante em palestras e ações sobre poesia e literatura na cidade em que só tem 13 escolas de ensino fundamental e outras quatro de ensino médio, Ana Cristina teve acesso tardio à alfabetização. Isso porque a escritora, natural de Itabaianinha (SE), vem de uma família de 15 irmãos (sendo a 10ª filha) e foi alfabetizada pelos próprios parentes (e já numa idade acima da alfabetização comum), em virtude de morar na roça e longe da escola.
A mudança no rumo da própria história da escritora veio aos 12 anos, mais precisamente em 1986, quando saiu de Sergipe e foi morar na Fazenda São Joaquim, em Pedro Canário. Ela foi cursar a então 3ª série do ensino fundamental com esta idade e quem lecionava era justamente a irmã dela, Maria Helena. A autora guardava livretos que o marido dava para irmã. A primeira poesia feita por Ana Cristina só veio em 1990, quando tinha 16 anos e estava na 7ª série do ensino fundamental.
A proposta da antologia de poemas "Nós”, da Lura Editora, é incluir em vez de limitar, abranger em vez de reduzir, de maneira que um número representativo de poetas brasileiros participe da coletânea e, assim, tenha seus textos valorizados e seus nomes, prestigiados. O organizador da obra, Almir Zarfeg, passou a infância entre Bertópolis (MG) e Itanhém (BA), de áreas rurais e marcadas pelas intensas festas de São João. Agora, ele mora em Teixeira de Freitas (BA) e se dedica ao jornalismo à procura de novos poetas, como Ana Cristina.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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