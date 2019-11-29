Autora autodidata divulga poesias nas escolas de Pedro Canário

Ana Cristina divulga poesia na Escola Municipal São João Batista, em Pedro Canário Crédito: Divulgação

Em Pedro Canário, que tem o quinto menor PIB per capita do Espírito Santo, uma escritora trabalha com a divulgação de poesias nas escolas e lança hoje (29), na cidade distante a 260 km de Vitória, seu livro que foi divulgado primeiramente na Bienal do Rio de Janeiro.

Ana Cristina Santos, uma autora autodidata, tem seu trabalho de rimas e métricas incluso na antologia “Nós”, organizada por Almir Zarfeg e que foi apresentada no evento literário carioca. Haverá uma noite de autógrafos com a coautora da obra na Escola Estadual Edward Abreu do Nascimento, às 19h desta sexta-feira (28).

Muito atuante em palestras e ações sobre poesia e literatura na cidade em que só tem 13 escolas de ensino fundamental e outras quatro de ensino médio, Ana Cristina teve acesso tardio à alfabetização. Isso porque a escritora, natural de Itabaianinha (SE), vem de uma família de 15 irmãos (sendo a 10ª filha) e foi alfabetizada pelos próprios parentes (e já numa idade acima da alfabetização comum), em virtude de morar na roça e longe da escola.

A mudança no rumo da própria história da escritora veio aos 12 anos, mais precisamente em 1986, quando saiu de Sergipe e foi morar na Fazenda São Joaquim, em Pedro Canário. Ela foi cursar a então 3ª série do ensino fundamental com esta idade e quem lecionava era justamente a irmã dela, Maria Helena. A autora guardava livretos que o marido dava para irmã. A primeira poesia feita por Ana Cristina só veio em 1990, quando tinha 16 anos e estava na 7ª série do ensino fundamental.

A proposta da antologia de poemas "Nós”, da Lura Editora, é incluir em vez de limitar, abranger em vez de reduzir, de maneira que um número representativo de poetas brasileiros participe da coletânea e, assim, tenha seus textos valorizados e seus nomes, prestigiados. O organizador da obra, Almir Zarfeg, passou a infância entre Bertópolis (MG) e Itanhém (BA), de áreas rurais e marcadas pelas intensas festas de São João. Agora, ele mora em Teixeira de Freitas (BA) e se dedica ao jornalismo à procura de novos poetas, como Ana Cristina.