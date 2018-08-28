As 5 principais causas de incêndios em veículos

Carro ao pegar fogo em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo Crédito: Reprodução | Redes Sociais

pegaram fogo na Grande Vitória na última semana. O Corpo de Bombeiros divulgou que, no primeiro semestre de 2018, 240 carros ficaram carbonizados - essa média supera a marca de um veículo por dia entre janeiro e julho. Levando isso em conta, o Gazeta Online conversou com três mecânicos para saber o principal motivo das ocorrências. Pelo menos cinco veículosnana última semana. Odivulgou que, no primeiro semestre de 2018, 240 carros ficaram carbonizados - essa média supera a marca de um veículo por dia entre janeiro e julho. Levando isso em conta, oconversou com três mecânicos para saber o principal motivo das ocorrências.

Todos eles apontaram a falta de manutenção preventiva como a principal causa. Segundo Ademilson Pezente, mecânico da oficina Vicar, o principal vilão deste tipo de ocorrência é justamente a falta de revisão nos veículos.

Com falta de manutenção, as mangueiras ressecam, se quebram e, com o motor quente, vem o incêndio Mecânico da Vicar

O profissional também recomenda que o motorista não abra o capô rapidamente ao observar um incêndio. "Se já estiver pegando fogo, pode aumentar as chamas, fazendo com que o fogo se alastre", disse o mecânico. Ele informou, ainda, que o essencial é fazer revisão no carro de 10 em 10 mil quilômetros; e a troca de óleo deve ser feita de 5 em 5 mil quilômetros rodados.

O mecânico Domingos Marques, mais conhecido pelos seus clientes como "Dondinho", também apontou a mesma causa. "A gasolina não tem qualidade e o brasileiro não sabe fazer manutenção preventiva. Ele só procura a oficina quando o carro está com algum problema. O indicado é que os motoristas façam revisão em seus veículos considerando a quilometragem", indicou.

Já para Fábio Tessarolo, mecânico e dono da empresa Renova, outros pontos também devem ser observados. "Alguns tipos de instalações que não vêm com o carro podem ajudar nos incêndios também: instalar uma ferramenta que, ao piscar o farol do carro o portão abre, por exemplo, pode ser perigoso. Tudo deve ser feito por um profissional responsável, que entende sobre o assunto", revelou.





CORPO DE BOMBEIROS

CBN Vitória (92,5 FM), o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros também informou que grande parte dos incêndios acontece pela falta de manutenção nos veículos. No entanto, ele avalia que a recorrente falta de extintores nos interiores dos carros também contribui para o aumento das ocorrências. Em entrevista à Rádio, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros também informou que grande parte dos incêndios acontece pela falta de manutenção nos veículos. No entanto, ele avalia que a recorrente falta de extintores nos interiores dos carros também contribui para o aumento das ocorrências.

"Eu entendo que, quando o legislador retirou a obrigatoriedade da utilização do extintor de incêndio dentro dos veículos, ele trouxe um risco à integridade física das pessoas e acelerou o processo de perda patrimonial para o cidadão", avaliou.