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Chuva no ES

Ausência de Bolsonaro no ES após chuvas no Sul do Estado divide leitores

Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República informou na quinta-feira (30) não haver previsão de visita do presidente ao Estado

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 12:51

Públicado em 

31 jan 2020 às 12:51

Colunista

Presidente da República, Jair Bolsonaro fala com a imprensa após reunião com ministro Paulo Guedes, sobre reajuste do salário mínimo Crédito: Isac Nóbrega/PR
"Até o momento, não há previsão de visita do Presidente da República ao ES", dizia a nota encaminhada no final da manhã da quinta-feira (30)  pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. O governo do Espírito Santo também afirmou que não foi comunicado sobre a presença de Jair Bolsonaro no Estado, após as chuvas que devastaram municípios do Sul do Estado na última semana. No mesmo dia, o presidente sobrevoou as áreas mais atingidas pela chuva em Minas Gerais, que deixou mais de 50 mortos e cerca de 50 mil pessoas desabrigadas e desalojadas.
Nas redes sociais, os leitores se manifestaram sobre a ausência do presidente, que na visita a Minas anunciou a liberação de R$ 892 milhões para ajudar os três Estados do Sudeste atingidos pelas chuvas em janeiro: Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Houve quem lamentasse que o Espírito Santo não estivesse na rota do presidente, enquanto outros afirmaram que a liberação de recursos é mais importante do que a presença.
Não adianta sobrevoar, tirar foto, e a mídia bater palma, conforme fazem muitos políticos... O que nós capixabas desejamos é ação, apoio na reconstrução dos municípios atingidos pela enchente, liberação de recursos federais. Lembrando que para tal ação não há necessidade de sobrevoo. Portanto o sobrevoo está dispensando. (Silvânia Valmir Lobo)
Já era para ter vindo . Por que a ingratidão pelos capixabas e descaso neste momento desolador? Aí quando receber o troco nas urnas será tarde demais. (Regina Célia)
Casagrande não votou em Bolsonaro e parece ser contra Bolsonaro, mas nós capixabas votamos e queremos nosso presidente presente aqui, e o Espírito Santo espera a ajuda do presidente. (Carlos Lopes)
Pra falar a verdade, quanto mais longe melhor. (Sucilei Calazans)
Ainda bem. Uma tragédia a menos no ES. (Welton Oliveira)
Eu não cobrei não. Não tem por que ele sair de lá pra vir aqui só olhar. Mandando verba, tá bom. (Cris Queiroz)
UAI, então por que ele vai a Minas? Bastava também só mandar a verba. Solidariedade é algo que esse ser desconhece. (Manuela Santos Neves)
Amo você, meu presidente. O Brasil te ama. (Aurea Bragança Bravo)
Não precisa vir não, presidente, só libera a verba e o exército que já está ótimo . Quem necessita mais agora são nosso irmãos mineiros , mais de 50 mortes, se tem alguém achando pouco é porque não conhece a compaixão . (Tatiane Monteiro)
Vai fazer o que aqui!? O problema de verba ele resolve com uma caneta, a presença dele não faz diferença nenhuma. (Luã Vaz)
ES não elege presidente por isso não vem. Toma capixaba. (Vitor Bianchine)
Se fosse para pedir votos ele e qualquer político viriam. (Yara Alves)
Ele tá se lixando para o ES. (Luciano José Quintão Teixeira)
Queremos verba liberada, já tá ótimo! (Roberto Vieira)
Por ser ele o presidente, no mínimo o governador teria que recebê-lo, coisa que acho meio improvável! Mas, tomara que venha, faça seu papel, e que seja um belo evento, contando com seus eleitores. (Ribeiro Fernando)

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