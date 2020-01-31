Ausência de Bolsonaro no ES após chuvas no Sul do Estado divide leitores

Presidente da República, Jair Bolsonaro fala com a imprensa após reunião com ministro Paulo Guedes, sobre reajuste do salário mínimo Crédito: Isac Nóbrega/PR

"Até o momento, não há previsão de visita do Presidente da República ao ES", dizia a nota encaminhada no final da manhã da quinta-feira (30) pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República . O governo do Espírito Santo também afirmou que não foi comunicado sobre a presença de Jair Bolsonaro no Estado, após as chuvas que devastaram municípios do Sul do Estado na última semana. No mesmo dia, o presidente sobrevoou as áreas mais atingidas pela chuva em Minas Gerais, que deixou mais de 50 mortos e cerca de 50 mil pessoas desabrigadas e desalojadas.

Nas redes sociais, os leitores se manifestaram sobre a ausência do presidente, que na visita a Minas anunciou a liberação de R$ 892 milhões para ajudar os três Estados do Sudeste atingidos pelas chuvas em janeiro: Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Houve quem lamentasse que o Espírito Santo não estivesse na rota do presidente, enquanto outros afirmaram que a liberação de recursos é mais importante do que a presença.

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Não adianta sobrevoar, tirar foto, e a mídia bater palma, conforme fazem muitos políticos... O que nós capixabas desejamos é ação, apoio na reconstrução dos municípios atingidos pela enchente, liberação de recursos federais. Lembrando que para tal ação não há necessidade de sobrevoo. Portanto o sobrevoo está dispensando. (Silvânia Valmir Lobo)

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Já era para ter vindo . Por que a ingratidão pelos capixabas e descaso neste momento desolador? Aí quando receber o troco nas urnas será tarde demais. (Regina Célia)

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Casagrande não votou em Bolsonaro e parece ser contra Bolsonaro, mas nós capixabas votamos e queremos nosso presidente presente aqui, e o Espírito Santo espera a ajuda do presidente. (Carlos Lopes)

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Pra falar a verdade, quanto mais longe melhor. (Sucilei Calazans)

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Ainda bem. Uma tragédia a menos no ES. (Welton Oliveira)

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Eu não cobrei não. Não tem por que ele sair de lá pra vir aqui só olhar. Mandando verba, tá bom. (Cris Queiroz)

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UAI, então por que ele vai a Minas? Bastava também só mandar a verba. Solidariedade é algo que esse ser desconhece. (Manuela Santos Neves)

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Amo você, meu presidente. O Brasil te ama. (Aurea Bragança Bravo)

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Não precisa vir não, presidente, só libera a verba e o exército que já está ótimo . Quem necessita mais agora são nosso irmãos mineiros , mais de 50 mortes, se tem alguém achando pouco é porque não conhece a compaixão . (Tatiane Monteiro)

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Vai fazer o que aqui!? O problema de verba ele resolve com uma caneta, a presença dele não faz diferença nenhuma. (Luã Vaz)

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ES não elege presidente por isso não vem. Toma capixaba. (Vitor Bianchine)

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Se fosse para pedir votos ele e qualquer político viriam. (Yara Alves)

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Ele tá se lixando para o ES. (Luciano José Quintão Teixeira)

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Queremos verba liberada, já tá ótimo! (Roberto Vieira)

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