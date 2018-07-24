Atividades de Portocel estão paralisadas após acidente em porão

Portocel - em Barra do Riacho, Aracruz - estão paralisadas e, por enquanto, não há informações sobre quando elas serão retomadas. A interrupção das atividades do porto, que é o principal do mundo no embarque de celulose, é consequência de um acidente no final desta manhã no porão do navio Sepetiba Bay, que está carregado de madeira. As operações de- em Barra do Riacho, Aracruz - estão paralisadas e, por enquanto, não há informações sobre quando elas serão retomadas. A interrupção das atividades do porto, que é o principal do mundo no embarque de celulose, é consequência de um acidente no final desta manhã no porão do navio Sepetiba Bay, que está carregado de madeira.

Segundo informações, quatro profissionais que foram até o porão do navio desmaiaram ao chegar no local. Para retirar os trabalhadores da área, os bombeiros foram acionados e a ordem era que todas as demais pessoas deixassem a embarcação.

Segundo uma fonte, um possível motivo para o desmaio teria sido a intoxicação por meio de um gás que é liberado quando a madeira está molhada. Trata-se do H2S, também conhecido como gás sulfídrico, que em muitos casos é resultante de processos de biodegradação, como a decomposição de matéria orgânica vegetal. O gás é considerado extremamente tóxico e inflamável.

Três trabalhadores morreram e não há detalhes sobre o estado de saúde da quarta vítima. A assessoria de imprensa de Portocel foi procurada e informou que deverá passar informações assim que possível. e não há detalhes sobre o estado de saúde da quarta vítima. A assessoria de imprensa de Portocel foi procurada e informou que deverá passar informações assim que possível.

NOTA

Em nota, o Terminal Especializado de Barra do Riacho – Portocel lamentou o ocorrido e informou que três Trabalhadores Portuários Avulsos (TPAs) que executavam atividades no navio Sepetiba Bay, fretado pela Companhia de Navegação Norsul e que estava atracado no porto para descarregar madeira, faleceram na tarde desta terça-feira (24).

Foram encontrados quatro portuários desacordados no porão do navio. Um estivador foi socorrido, medicado no local e está estável. Os outros três trabalhadores foram resgatados pelos Bombeiros e brigadistas e levados para o Hospital São Camilo, em Aracruz (ES), onde, infelizmente, não resistiram e faleceram.