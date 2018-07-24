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Beatriz Seixas

Atividades de Portocel estão paralisadas após acidente em porão

Profissionais que atuam no terminal de Barra do Riacho, em Aracruz, desmaiaram ao terem contato com gás

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 14:12

Públicado em 

24 jul 2018 às 14:12
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

As operações de Portocel - em Barra do Riacho, Aracruz - estão paralisadas e, por enquanto, não há informações sobre quando elas serão retomadas. A interrupção das atividades do porto, que é o principal do mundo no embarque de celulose, é consequência de um acidente no final desta manhã no porão do navio Sepetiba Bay, que está carregado de madeira.
Segundo informações, quatro profissionais que foram até o porão do navio desmaiaram ao chegar no local. Para retirar os trabalhadores da área, os bombeiros foram acionados e a ordem era que todas as demais pessoas deixassem a embarcação. 
Segundo uma fonte, um possível motivo para o desmaio teria sido a intoxicação por meio de um gás que é liberado quando a madeira está molhada. Trata-se do H2S, também conhecido como gás sulfídrico, que em muitos casos é resultante de processos de biodegradação, como a decomposição de matéria orgânica vegetal. O gás é considerado extremamente tóxico e inflamável.
Três trabalhadores morreram e não há detalhes sobre o estado de saúde da quarta vítima. A assessoria de imprensa de Portocel foi procurada e informou que deverá passar informações assim que possível. 
NOTA
Em nota, o Terminal Especializado de Barra do Riacho – Portocel lamentou o ocorrido e informou que três Trabalhadores Portuários Avulsos (TPAs) que executavam atividades no navio Sepetiba Bay, fretado pela Companhia de Navegação Norsul e que estava atracado no porto para descarregar madeira, faleceram na tarde desta terça-feira (24).
Foram encontrados quatro portuários desacordados no porão do navio. Um estivador foi socorrido, medicado no local e está estável. Os outros três trabalhadores foram resgatados pelos Bombeiros e brigadistas e levados para o Hospital São Camilo, em Aracruz (ES), onde, infelizmente, não resistiram e faleceram. 
A empresa reforçou que está colaborando com as autoridades nas investigações. 

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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