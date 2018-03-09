"Até o ser humano mais frio se comove", diz leitor sobre o Himaba

As cenas de mães e crianças deitadas no chão do Hospital Infantil de Vila Velha, o Himaba , causaram comoção entre os leitores. A superlotação na unidade, que é estadual mas hoje é dirigida pelo Instituto de Gestão e Humanização (IGH), foi revelada através de fotos e vídeos feitos por familiares, e mostram um cenário desolador, em um momento que já é delicado par as famílias, que é o de tratamento de crianças enfermas.

Na página do Gazeta Online no Facebook, muitos internautas registraram sua indignação com a situação. A declaração da coordenadora do Himaba, Desiree Seide, que disse desconhecer as condições mostradas nas fotos e vídeos, também foi criticada.

Confira alguns comentários:

Quantos leitos o dinheiro que o deputado estadual gastou com idas e vindas daria pra comprar? Agora imaginem juntando tudo que os políticos recebem além do salário! Teríamos leitos sobrando, e hospitais particulares fechando!

Anisio Freichos

Juliana Freitas

Essa diretora deve morar em outro país e trabalhar em outro hospital. Não é possível que só ela não vê o que acontece lé dentro.

Thaisa Gabi

Acho que até o ser humano mais frio se comove com isso. Um dos problemas é não ter lugar pra acompanhantes, já que os pacientes são crianças e precisam deles. Deputados, mexam seus popozões a ajam. Isso é triste e vergonhoso.

Maria Lucia A. Gama

Uma vergonha para o nosso Estado, tanto dinheiro que os governantes arrecadam e pessoas passando por esta situação. A Polícia Federal deveria investigar mais esses governantes daqui do Estado. Aí, governador! Cadê o dinheiro dos cofres públicos que o senhor anunciou nas redes sociais que tinha sobrando? É uma piada, né? Queria ver se fossem seus filhos que estivesse passando por isso.

Vera Trancoso

Aí, a vergonha. Cadê os impostos que pagamos? Fala aí, secretário. Cadê os recursos para esta situação?

Valdeci Pereira

Uma tristeza. Enquanto isso milhões e milhões vão parar no bolso dos corruptos.

Mara Marcelino

“É só privatizar que melhora.” Esse aí foi entregue a uma OSS para o gerenciamento total e piorou.

Henrique Neves Fanti

Pouca vergonha! Vamos saber votar. Vocês querem isso para sua família? Meu Deus, cadê as verbas para a saúde? Estão pior que os animais.

Jusleia Correia

É o tipo de foto que mostra perfeitamente a ineficiência do poder público.

Roberto Vieira

Uma triste realidade. Não precisávamos passar por isso com um país tão rico como o nosso, mas infelizmente a corrupção come tudo.

Marcella Inacio Souza

E o governador foi receber comenda por bons serviços prestados! Para quem?

Humberto Ribeiro de Castro

Aí depois falam que o hospital está com superbactéria, esvaziam o hospital, superlotam outros e fecham o hospital. Os governantes que cruzam os braços. Gente, tem eleição neste ano. NÃAAAAOOOOOO ESQUEÇAM.

Jaiza Jaiza

Cadê a auditoria da Sesa que não fiscaliza a Organização de Saúde contratada para administrar o hospital?

Barbara Coelho Silva

Desumano! Como você vai ao hospital para ser tratado de uma enfermidade e fica nessas condições? É muito difícil de ver isso. Só Deus pra dar força para quem passa.

Mara Andrade

Não podemos por a culpa na coordenação do hospital, nem em quem trabalha lá, pois a culpa é do governo, que transformou o hospital para porta aberta. Antes só pacientes direcionados para lá, agora chegou com qualquer febre, da entrada... Se não tem leitos nem profissionais o bastante, para que dar entrada para deixar crianças e pais jogados pelo chão? Cadê nosso governador? Quando precisa de tratamento médico, sai do ES. Deveria se tratar aqui, no SUS, pra sentir na pele o que o povo sente.