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Leonel Ximenes

Assembleia revoga lei que deu cidadania capixaba a João Deus

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 15:14

Públicado em 

18 dez 2018 às 15:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

João de Deus está em prisão preventiva no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Crédito: Divulgação
A Assembleia Legislativa aprovou na tarde desta terça-feira (18), em sessão extraordinária e por unanimidade dos presentes, a lei que revoga o título de Cidadão Espírito-Santense de João de Deus, o médium goiano acusado de ter abusado sexualmente de mais de 500 mulheres em sua casa espírita em Abadiânia. O projeto, que foi apresentado pela deputada Janete de Sá (PMN), revogou a lei aprovada em 2000 do deputado Marcos Gazzani e sancionada pelo governador José Ignácio Ferreira.
"Como presidente da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia não poderia me omitir, tinha que tomar uma atitude. Não se admite que alguém use a fé das pessoas para satisfazer seus desejos sexuais", disse Janete ao Blog. "Várias mulheres foram vítimas, inclusive capixabas", completa.
Janete diz que resolveu apresentar a lei depois que leu a coluna, no último sábado, em A GAZETA. "Foi uma surpresa. Por isso resolvi apresentar o projeto", diz a parlamentar, que exerceu o mandato pela primeira vez em 2003.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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