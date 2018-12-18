Assembleia revoga lei que deu cidadania capixaba a João Deus

A Assembleia Legislativa
aprovou na tarde desta terça-feira (18), em sessão extraordinária e por unanimidade dos presentes, a lei que revoga o título de Cidadão Espírito-Santense de João de Deus
, o médium goiano acusado de ter abusado sexualmente de mais de 500 mulheres em sua casa espírita em Abadiânia. O projeto, que foi apresentado pela deputada Janete de Sá (PMN), revogou a lei aprovada em 2000 do deputado Marcos Gazzani e sancionada pelo governador José Ignácio Ferreira.
"Como presidente da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia não poderia me omitir, tinha que tomar uma atitude. Não se admite que alguém use a fé das pessoas para satisfazer seus desejos sexuais", disse Janete ao Blog. "Várias mulheres foram vítimas, inclusive capixabas", completa.
Janete diz que resolveu apresentar a lei depois que leu a coluna, no último sábado, em A GAZETA. "Foi uma surpresa. Por isso resolvi apresentar o projeto", diz a parlamentar, que exerceu o mandato pela primeira vez em 2003.