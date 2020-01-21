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Leonel Ximenes

Assembleia é convocada para votar projetos para vítimas das chuvas

Na próxima segunda-feira (27), os parlamentares vão votar três matérias a pedido do governador Casagrande

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 18:13

Públicado em 

21 jan 2020 às 18:13
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Assembleia vai suspender momentaneamente o recesso Crédito: Ales
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Erick Musso (Republicanos), vai convocar os deputados,  extraordinariamente, na próxima segunda-feira (27), a pedido do governador Renato Casagrande (RS), para  aprovar duas matérias que vão ajudar a população dos municípios do sul do Estado atingidos pelas enchentes. Serão realizadas duas ou três sessões nesse dia. Depois, os deputados voltam para o recesso. 
Na pauta dos deputados, a reedição do cartão reconstrução, no valor de até R$ 3 mil. Terão direito moradores com renda de até três salários mínimos e que estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) de benefícios sociais do governo federal. Não é empréstimo, mas uma doação do governo do Estado. Com isso, moradores poderão comprar material de construção, móveis e eletrodomésticos. O dinheiro virá do Fundo de Reserva de Contingência do governo estadual.
Ainda será encaminhado outro projeto de lei para que se aprove um fundo de aval com recursos de até R$15 milhões para garantir financiamentos a pessoas físicas e microempresas para os atingidos pelas chuvas, de acordo com as normas do projeto.
E um terceiro projeto, que vai suspender a cobrança de ICMS de produtos e mercadorias que forem doados por empresas para entidades que ajudem nas regiões afetadas.
“A Assembleia Legislativa está pronta para ajudar o governo do Estado no auxílio às vitimas das chuvas que atingiram a população dos municípios do Sul do Estado. Os deputados estão prontos para votar projetos que farão a diferença na vida de centenas de milhares de capixabas”, disse Musso.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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