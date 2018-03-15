"Assassinados estamos todos nós", diz leitor sobre morte de vereadora

execução da vereadora carioca Marielle Franco (PSOL) e de seu motorista, Anderson Pedro Gomes, tem dominado os discursos de políticos, intelectuais e artistas durante esta quinta-feira (15). Nas redes sociais, muitas pessoas também manifestaram sua opinião a respeito do assassinato. No Facebook do Gazeta Online, leitores mostraram-se consternados com o fato. Uma onda de indignação com a, tem dominado os discursos de políticos, intelectuais e artistas durante esta quinta-feira (15). Nas redes sociais, muitas pessoas também manifestaram sua opinião a respeito do assassinato. No Facebook do Gazeta Online, leitores mostraram-se consternados com o fato.

A vereadora e o motorista foram mortos a tiros na Rua Joaquim Palhares, no Estácio, por volta das 21h30 de quarta-feira (14). Uma assessora que estava no carro sobreviveu. À frente de diversas causas em defesa de minorias, Marielle vinha denunciando o que classificava como truculência da Polícia Militar em operações na Favela de Acari, na Zona Norte do Rio, nos últimos dias.

Confira alguns comentários:

Todos os dias a democracia é atacada. Escândalos diários, a perda de direitos adquiridos, os assaltos constantes nas contas públicas, o aumento abusivo de impostos, manutenção de uma máquina administrativa pesada, com muitos setores inúteis, insuficientes. A morte da vereadora é só um reflexo da luta desigual entre facções partidárias, pelo poder, para calar a voz das minorias.

Luiz Pi

Assassinada dois dias depois de denunciar a PM. E tem gente sendo irônica, tripudiando o fato, só porque era do PSOL. Antes disso era uma pessoa, um ser humano que foi brutalmente assassinado, como vários são executados todos os dias.

Iago Amorim

Andre L. Vellani Prudencio

Difícil e triste ver como nosso país vai de mal a pior. Infelizmente, não vejo melhora nenhuma, vão ser tempos sombrios, amigos, e ontem (quarta) vimos só a ponta do iceberg. Difícil também é ver pessoas que você conhece comemorando a morte de uma pessoa só pelo fato de ela ser de esquerda, é desumano. A Marielle é um símbolo de resistência. Que nós possamos dar continuidade à história dela. “Lacre” menos e lute mais!!

Estevão Neri Massucatti

Ela simplesmente quis chamar atenção da população, mas acabou pagando com a própria vida. Acorda, Brasil.

Ineis Sylva

Só observo você que se diz “cidadão de bem”, diz ser “contra marginais” e faz ironia com a morte de uma pessoa que foi brutalmente assassinada, como se a mesma merecesse, por ser de uma ideologia política diferente da sua. É uma vida, “pessoa de bem”. Você deveria ser o primeiro a defendê-la, não acha?

Cléo Franque

Bandido é bandido, seja os com farda que ela denunciava, seja os da comunidade que ela defendia. Apesar de não concordar com sua ideologia política, foi um evento lamentável e repugnante, contra essa mulher extremamente corajosa.

José Augusto Francischeto Filho

Lamentável e aterrorizante o violento e covarde assassinato dela. Na verdade, assassinados estamos todos nós.

Well Pina Ribeiro

Chega ser nojento ver pessoas usando o cadáver da moça como palanque eleitoral e ideológico, e outros dando risada e zombando.

Nicelo Scotta

Certamente ela morreu porque fez algum tipo de denúncia! E tem gente grande por trás! Aqui no Brasil é assim: denunciou... morreu!

Anisio Freichos





Será que precisa lembrar esse povo de que existe bandido dentro da PM também? Todo mundo achando que a mulher denunciou TODOS os PMs. Porque traficante a gente sabe que não presta, mas é muito pior quando é alguém que deveria proteger a população.

Diego Henrique





Daí pedem pra você fazer um vídeo dizendo o que você quer pra o seu país! Se eu for falar a verdade do país que eu quero, tenho certeza que alguém acaba com min vida antes da hora!

Ilma Cairu Josefa





A mesma importância que estão dando para este crime deveriam dar para os demais. Ex: os policiais que são assassinados no RJ também são servidores públicos.

Antônio Carlos