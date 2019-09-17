Assalto em Itarana mobiliza polícia de Norte a Sul do ES

Crime cometido no Norte do Estado chega no Sul com cerco policial Crédito: Rael Sergio/Notícia Capixaba

Vargem Alta, na região Sul. Quatro homens acusados de assaltar uma residência em Itarana fugiram até o município sulino, onde um cerco foi montado. Um crime, que aconteceu na tarde desta segunda-feira (16), no Norte do Estado, teve o desfecho em, na região Sul. Quatro homens acusados de assaltar uma residência emfugiram até o município sulino, onde um cerco foi montado.

Polícia Militar, em Itarana, quatro homens amarraram um funcionário e entraram em uma residência levando objetos como relógio de parede, cartão de banco, celulares, dinheiro, além de uma caminhonete e um Toyota Corolla, que foi encontrado há alguns metros da casa. Segundo a, em Itarana, quatro homens amarraram um funcionário e entraram em uma residência levando objetos como relógio de parede, cartão de banco, celulares, dinheiro, além de uma caminhonete e um Toyota Corolla, que foi encontrado há alguns metros da casa.

Com informações de que a caminhonete teria seguido em direção ao trevo de Garrafão, ainda em Itarana, um cerco foi montado na região, mas ninguém foi encontrado. Já no Sul do Estado, em Vargem Alta, próximo a localidade de Castelinho, uma viatura tentou abordar o veículo.

Os indivíduos não obedeceram à ordem de parada e, de acordo com a polícia, eles jogaram o veículo contra a viatura, além de atirar contra os militares. A caminhonete continuou na pista e foi acompanhada por outras viaturas por cerca de quatro quilômetros.

Já na localidade de Taquarussu o motorista da caminhonete perdeu o controle, saiu da estrada e em uma curva tombou em um barranco. Eles fugiram por um matagal próximo a estrada. A polícia informou que foram feitas buscas, mas os indivíduos não foram encontrados.

Após denúncia de que dois homens estariam em um ônibus seguindo para Cachoeiro de Itapemirim, um novo cerco foi montado, mas os suspeitos não foram encontrados. O veículo e alguns pertences foram recuperados. Pessoas que estavam no ônibus ficaram registraram os momentos de tensão durante a abordagem.