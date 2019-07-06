"As marcas" do presidente da ES Gás

Eugenio Mamede será presidente da ES Gás Crédito: Reprodução/Linkedin

foi o primeiro anunciado pelo governador Renato Casagrande na composição da companhia de gás, que deverá ter sua estrutura organizada e o estatuto definido ainda neste mês. A escolha de Eugênio Mamede para a presidência da ES Gás, sociedade mista entre governo do Estado e BR Distribuidora, foi bem recebida pelo mercado capixaba. O nome do engenheirona composição da companhia de gás, que deverá ter sua estrutura organizada e o estatuto definido ainda neste mês.





A coluna apurou que o engenheiro – com cerca de 30 anos de experiência, principalmente nos segmentos da mineração e portuário, inclusive no exterior – é reconhecido como um profissional competente e muito focado em resultados. Todas as pessoas ouvidas foram unânimes em afirmar que tudo relacionado a custos, Mamede conduz com precisão e austeridade.

afastar desconfianças que vinham sendo levantadas entre críticos da nova estatal. Para muitos, a formação da companhia poderia se transformar em um cabide de empregos. “Mas, como o novo gestor sempre teve sua vida profissional ligada ao setor privado, o governador inicia a empresa enfraquecendo a tese do compadrio. Casagrande marcou um gol de placa na escolha”, avaliou uma liderança do setor produtivo. Essas características podem ajudar, inclusive, aPara muitos, a formação da companhia poderia se transformar em um cabide de empregos. “Mas, como o novo gestor sempre teve sua vida profissional ligada ao setor privado, o governador inicia a empresa enfraquecendo a tese do compadrio. Casagrande marcou um gol de placa na escolha”, avaliou uma liderança do setor produtivo.

A decisão pegou algumas pessoas até de surpresa. “É difícil acreditar que um executivo desse porte encarou o desafio de comandar uma estatal”, disse um empresário.

Outra marca do presidente da ES Gás é a exigência, o que para alguns é vista como uma virtude e para outros é encarada como um fator negativo. “Ele tem um grande conhecimento e um olhar muito crítico. Então, é exigente ao extremo, seja com custo, com números, com pessoas. Ele tem uma grande capacidade de identificar erros. Está atento a todos os detalhes. Mas isso, às vezes, torna o relacionamento mais difícil”, avaliou um executivo que já trabalhou com Mamede.

Um outro profissional reforçou: “O Mamede é um pouco duro, mas é um gestor justo. No passado, ele chegou a ser um jovem impetuoso, mas se transformou em um profissional que sabe que o ativo humano é a chave do sucesso dele.”

Apesar da carreira de Mamede ter sido construída nos segmentos minerador e portuário, como ele já esteve a frente de companhias que eram grandes consumidoras de gás, o engenheiro conhece bem esse processo de negociação junto a empresas fornecedoras. Para Casagrande, esse fator somado à experiência e às competências técnicas foram decisivos para ele fazer o convite a Eugênio Mamede.

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