"As marcas" do presidente da ES Gás

A escolha de Eugênio Mamede para a presidência da ES Gás, sociedade mista entre governo do Estado e BR Distribuidora, foi bem recebida pelo mercado capixaba. O nome do engenheiro foi o primeiro anunciado pelo governador Renato Casagrande na composição da companhia de gás, que deverá ter sua estrutura organizada e o estatuto definido ainda neste mês.
A coluna apurou que o engenheiro – com cerca de 30 anos de experiência, principalmente nos segmentos da mineração e portuário, inclusive no exterior – é reconhecido como um profissional competente e muito focado em resultados. Todas as pessoas ouvidas foram unânimes em afirmar que tudo relacionado a custos, Mamede conduz com precisão e austeridade.
Essas características podem ajudar, inclusive, a afastar desconfianças que vinham sendo levantadas entre críticos da nova estatal. Para muitos, a formação da companhia poderia se transformar em um cabide de empregos. “Mas, como o novo gestor sempre teve sua vida profissional ligada ao setor privado, o governador inicia a empresa enfraquecendo a tese do compadrio. Casagrande marcou um gol de placa na escolha”, avaliou uma liderança do setor produtivo.
A decisão pegou algumas pessoas até de surpresa. “É difícil acreditar que um executivo desse porte encarou o desafio de comandar uma estatal”, disse um empresário.
Outra marca do presidente da ES Gás é a exigência, o que para alguns é vista como uma virtude e para outros é encarada como um fator negativo. “Ele tem um grande conhecimento e um olhar muito crítico. Então, é exigente ao extremo, seja com custo, com números, com pessoas. Ele tem uma grande capacidade de identificar erros. Está atento a todos os detalhes. Mas isso, às vezes, torna o relacionamento mais difícil”, avaliou um executivo que já trabalhou com Mamede.
Um outro profissional reforçou: “O Mamede é um pouco duro, mas é um gestor justo. No passado, ele chegou a ser um jovem impetuoso, mas se transformou em um profissional que sabe que o ativo humano é a chave do sucesso dele.”
Apesar da carreira de Mamede ter sido construída nos segmentos minerador e portuário, como ele já esteve a frente de companhias que eram grandes consumidoras de gás, o engenheiro conhece bem esse processo de negociação junto a empresas fornecedoras. Para Casagrande, esse fator somado à experiência e às competências técnicas foram decisivos para ele fazer o convite a Eugênio Mamede.
Experiência
Eugenio Mamede trabalhou por 26 anos e cinco meses como diretor da Vale com a venda de minério de ferro para o mercado chinês. Ele também atuou no Porto Sudeste, no Rio de Janeiro, entre 2014 e 2018. Além disso, foi diretor na Global Sales and Marketing, de Dubai. Ele é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em Engenharia de Minas. Tem pós-graduação em Geoestatística e MBAs na área de negócios.