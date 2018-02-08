Artistas se mobilizam pelo veto a censura na Assembleia

O projeto do deputado Euclério Sampaio (PDT), que impõe limites às exposições culturais, foi aprovado no ano passado. Crédito: Divulgação

Um grupo de artistas e produtores culturais está se mobilizando para pressionar os deputados estaduais a confirmar o veto do governador Hartung (PMDB) ao projeto do deputado Euclério Sampaio (PDT) que censura as exposições artísticas no Estado. A votação do projeto está prevista para a próxima segunda-feira.

Os votos

Desde a semana passada, uma comissão de artistas está conversando com os parlamentares para convencê-los da importância de confirmar o veto governamental. O veto do executivo ao projeto da censura precisa de 16 votos para ser derrubado.

Prefeito pop star

Um vídeo nas redes sociais que mostra o prefeito de Colatina em ação, inclusive varrendo as ruas, já chegou a 1,8 milhão de visualizações. Sérgio Meneguelli (PMDB) é um fenômeno da internet.

O país dos feriadões

A Semana Santa vem aí. Não precisa se desesperar. E neste ano ainda teremos Copa do Mundo e eleições.

E agora?

Milhares brincaram o carnaval no Centro de Vitória neste ano. Aliás, anteciparam o desfile do Sambão do Povo para uma semana antes da festa oficial sob o argumento de que a Grande Vitória ficava às moscas neste período. Não fica mais.

Tem gringo no samba

A propósito, até um casal de Nova York (EUA) se divertiu adoidado no Regional da Nair, levado por uma família capixaba.

Pode isso, Arnaldo?

Em Muniz Freire, curiosamente, o carnaval foi patrocinado por comerciantes e seis vereadores.

Tem solução?

O prefeito do Rio fugiu do carnaval e alegou que foi para a Europa “buscar soluções”. O povo carioca é que tem que buscar soluções para aguentar quase três anos de mandato de Crivella.

O bar e o sonho

Quarto lugar no Grupo de Acesso, a Independentes de São Torquato deve apostar em um enredo sobre os bares históricos de Vitória e Vila Velha em 2019. A meta é subir para o Grupo Especial e voltar a ser uma das grandes escolas de samba capixabas.

Rebeldes sem causa

No Rio, as escolas de samba que trouxeram enredos “críticos” contra os governantes e o “sistema” são as mesmas que reclamaram da diminuição da verba oficial para o desfile.

A vida como ela é

Leitor observa que o carnaval de rua rasgou a fantasia da beleza escultural das redes sociais regada a Photoshop.

Constatação

O prefeito de Jerônimo Monteiro pensa que é dono de Jerônimo Monteiro.

Tem alguém aí?

O problema é antigo, mas a Rodosol não está nem aí: os semáforos da Rodovia do Sol, na Barra do Jucu, continuam sem sincronia, provocando retenções desnecessárias no trânsito. Lembrando: o pedágio custa R$ 9.

Cuidado

Tem muita gente pensando que vai ser eleita por ser “conhecida”. Conhecimento não se traduz, necessariamente, em voto.

Alô, preguiça!