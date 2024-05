Você sabe o que é envelhecimento precoce bucal?

O envelhecimento do corpo humano é um processo natural, que afeta todas as pessoas com o passar do tempo e o aumento da idade. Com alguns cuidados, hábitos saudáveis, produtos e intervenções, é possível retardar esse processo.



Com os dentes não é diferente.



O envelhecimento dos dentes se manifesta de diferentes formas. As mais evidentes são os desgastes dentários e o escurecimento.