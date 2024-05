Vitória da cooperação, Vitória do povo capixaba

Em Vitória, o Legislativo e o Executivo estão focados na população, não em si mesmos. Entendemos que o interesse público deve estar em primeiro lugar, o olhar carinhoso e respeitoso para com os munícipes deve ser a tônica de toda política. Não as ideologias individuais, não as vaidades e, sim, a busca por cooperação em benefício do povo capixaba.



Durante esta legislatura e gestão respeitamos e mantemos a autonomia necessária entre o poder Executivo e Legislativo Municipal e nos unimos para promoção das melhores políticas públicas. Mesmo estando agora fora da corrida eleitoral, reforçamos e reconhecemos a necessidade da continuidade deste projeto. Vitória merece seguir no caminho do diálogo, do cuidado com as contas públicas e do compromisso com o bem-estar da nossa gente.