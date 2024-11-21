Vila Velha e a transformação digital: serviços mais acessíveis e eficientes

Cidades inteligentes, como Barcelona, Cingapura e Londres, destacam-se por sua capacidade de integrar tecnologias para melhorar a gestão urbana e facilitar o acesso da população aos serviços. O que as torna inteligentes é o uso de ferramentas digitais para simplificar processos, promover a inclusão e otimizar a administração pública. Vila Velha tem se inserido nesse cenário com iniciativas que colocam o município entre os principais exemplos de modernização no Estado e no Brasil.

Antes de 2021, os serviços públicos no município eram amplamente analógicos, resultando em filas extensas e recorrentes. Os acessos a matrículas escolares e a agendamentos de consultas médicas, por exemplo, eram feitos presencialmente, levando os cidadãos a passar a noite nas ruas em busca de senhas para atendimento.

Sob a liderança do prefeito Arnaldinho Borgo, essa situação mudou. A implementação de tecnologias que revolucionaram a forma como a cidade gerencia seus processos e interage com a população virou realidade.

A saúde foi um dos primeiros setores a receber investimentos em digitalização. Com a criação do sistema de agendamento online de vacinas, o município conseguiu evitar aglomerações e organizar melhor as campanhas de imunização durante a pandemia de Covid-19. O impacto foi significativo: filas diminuíram e o processo se tornou mais acessível. A introdução da telemedicina trouxe mais flexibilidade, permitindo que cidadãos recebessem orientação médica de casa.

Outro avanço foi o agendamento online de consultas médicas e serviços de assistência social, que eliminou a necessidade de filas e reduziu o tempo de espera, trazendo um atendimento mais eficiente para milhares de cidadãos.

A digitalização dos processos administrativos de Vila Velha incluiu a eliminação de registros em papel e a implementação de sistemas eletrônicos, resultando em acesso mais rápido e seguro a documentos e serviços. Dessa forma, saímos do papiro para a era digital, ainda no começo da atual gestão. Entre as novas ferramentas está o Procon Online, que permite que questões de consumo sejam resolvidas via internet, simplificando procedimentos para cerca de 500 atendimentos mensais.

Além disso, Vila Velha promoveu a desburocratização dos processos para atrair empresas e gerar emprego e renda para a população. O município tem o menor tempo médio de abertura de empresas no Estado e é o terceiro no país. Vila Velha agora é a cidade das oportunidades para os empreendedores.

A infraestrutura tecnológica da cidade também foi modernizada com a instalação de cabeamento estruturado, switches de última geração e servidores robustos, garantindo a estabilidade e a segurança dos serviços digitais. Totens de atendimento foram instalados em unidades de saúde, onde os cidadãos podem agendar consultas e emitir documentos como a segunda via do IPTU. Isso reduziu o fluxo de pessoas nos balcões de atendimento, facilitando a vida de mais de 15 mil moradores por mês.

A expansão do Wi-Fi público na orla e em praças, cobrindo desde Itaparica até a Praia da Costa, tornou a conectividade acessível para aproximadamente 120 mil habitantes e visitantes, promovendo a inclusão digital e o uso de plataformas online em áreas públicas.

Vista de Vila Velha Crédito: PMVV

O lançamento do aplicativo Vila Velha ON centralizou os serviços da prefeitura em um único lugar, possibilitando que os cidadãos agendem atendimentos e acessem informações sobre a cidade diretamente pelo celular. Ferramenta que impacta positivamente a vida de mais de 80 mil usuários cadastrados, proporcionando uma interação mais ágil com os serviços públicos.

Essas iniciativas culminaram no reconhecimento de Vila Velha como Destino Turístico Inteligente da América Latina, vencendo o Prêmio Ibero-Americano de 2024 e destacando-se entre cidades como Rio de Janeiro e Montevidéu. A premiação reforça que o município gerencia seus processos de forma inovadora e sustentável, com benefícios diretos para a qualidade de vida dos moradores e a experiência dos visitantes.