Vamos avançar com as conquistas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do ES

Projeto de arquitetura Crédito: Pixabay

Operacionalizar um conselho com mais de 150 mil profissionais em poucos meses foi um grande desafio que enfrentamos. Havia a necessidade de criar e aprovar regulamentos, regras para primeira eleição, desenvolver o sistema de informatização, contratar pessoal, dentre outras inúmeras ações. Uma das questões com a qual me envolvi pessoalmente como representante eleito pelos arquitetos do estado foi ajudar a escrever o Código de Ética dos Arquitetos do Brasil, missão que me honrou muito.

A eleição que vai acontecer no próximo dia 15 de outubro irá eleger Conselheiros estaduais titulares e suplentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES). Os eleitos escolherão o novo Presidente do Conselho estadual para o triênio 2021/2023. Serão eleitos também conselheiros federais que, de forma indireta ajudarão, em Brasília, a escolher o presidente nacional do CAU/BR.

A atual administração da Autarquia, eleita democraticamente, tem o Portal de Transparência entre os mais eficientes do Brasil, com constantes atualizações de suas ações, o atendimento aos profissionais foi diversificado desde o presencial à conferência on-line com arquitetos e arquitetas do interior do Estado. A ampliação da fiscalização trouxe mais eficiência neste setor, onde só no primeiro semestre de 2020 foram mais de 339 ações fiscalizatórias, garantindo à nossa sociedade mais qualidade nos projetos e nas construções.

Outro ponto a ser destacado é a gestão financeira que conseguiu equilibrar os custos de funcionamento e contratar mais funcionários, que tornou a máquina mais eficiente e produtiva, transformando o nosso conselho no mais adimplente do Brasil, entre as outras 27 instituições estaduais.

Muito ainda o Conselho dos Arquitetos tem a caminhar. Novas ações serão desenvolvidas, como se aproximar mais dos profissionais do interior e melhorar o relacionamento dos profissionais com os órgãos públicos. Essas são ações que demandam tempo e nos fazem buscar o aprimoramento para juntos construirmos um CAU/ES cada dia melhor, e que ajude a trazer qualidade de vida aos profissionais e às nossas cidades. Vamos avançar mais e temos muita certeza que estamos no caminho certo!