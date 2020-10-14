Novos tempos exigem inovação no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do ES

Projeto de arquitetura Crédito: Pixabay

O ano de 2020 e a pandemia da Covid-19 colocaram à prova práticas tidas como consolidadas nas entidades de Arquitetura e Urbanismo. Os novos tempos exigem inovação, representatividade e participação da comunidade profissional. Acreditamos na necessidade de mais participação das arquitetas e arquitetos da região metropolitana e do interior. Acreditamos no diálogo com a comunidade profissional e acadêmica para o desenvolvimento de ações práticas e efetivas do conselho para a sociedade.

Nós, da Chapa 2 – Renova CAU, propomos uma gestão horizontalizada e democrática, atuando em harmonia com as demais entidades profissionais do Espírito Santo (IAB-ES, ARDA, Sindiarq, entre outras) para promoção do desenvolvimento responsável de nosso ofício. Acreditamos que o CAU/ES deva estar presente nas ações de nossos colegas e das nossas cidades.

Facilitaremos o acesso à informação e aos serviços do conselho a todos, inclusive se posicionando perante a sociedade nas questões relacionadas ao exercício profissional, à ética e à importância da figura das arquitetas e dos arquitetos e urbanistas nas regiões urbanas.

No âmbito social, propomos que o CAU/ES busque ações integradas para mitigar desigualdades e injustiças presentes em nossas cidades. Queremos atuar em prol da equidade de gênero, raça e igualdade social, com criação de comissões, Grupos de Trabalhos (GTs) e uso mais coordenado de instrumentos legais como as práticas de ATHIS.

Para as falhas na fiscalização ao exercício profissional, implementaremos o uso da tecnologia e trabalho remoto, expandindo a fiscalização para áreas mais periféricas e condomínios, onde poucas obras contam com profissional responsável técnico. Acreditamos, também, no diálogo com entidades de Engenharia para a melhoria no desempenho da fiscalização. Queremos ainda elaborar propostas de protocolos para a atuação dos e das profissionais para a sociedade, em consonância com o CAU-BR e demais departamentos estaduais.

Venha com a Chapa 2 e faça parte dessa mudança que unirá as gerações de arquitetas e arquitetos e trará participação a todas e todos. Precisamos de um CAU presente.