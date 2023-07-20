Turismo no ES: até quando continuaremos trabalhando de forma amadora?

Um dos problemas que atravessamos em nosso país é o fato de existirem leis que até hoje jamais foram regulamentadas e, portanto, servem apenas como “papel escrito”, sem um ordenamento operacional jurídico do que está contido em seus artigos e parágrafos.

Para explicar melhor: Nosso Código Civil foi regulamentado em 2002 (estava aprovado e previsto na Constituição Federal desde 1998). Como ele, outras leis que dependem de ajustes e aprovação nem sequer foram a plenário para serem regulamentadas, imaginem o abismo por conta disso em nosso dia a dia?

Uma, em especial, conseguiu “sair das gavetas” e foi criada: trata-se da Lei 11.771 de 2008, conhecida por muitos como Lei Geral do Turismo.

Seu conteúdo possibilita uma ordenação do sistema que abrange o setor, desde guias de turismo até empresas de organização de feiras e eventos, meios de hospedagem e prestadores de serviços como agências de viagens, receptivos, restaurantes entre outros envolvidos.

Além de dispor sobre a Política Nacional de Turismo, define também as atribuições das várias governanças (federal, estadual e municipal) no planejamento, desenvolvimento, fiscalização e estímulo ao setor turístico.

Para entender melhor: a lei e a regulamentação distinguem-se sob o aspecto material e formal. A diferença está em que a lei inova originariamente na ordem jurídica, enquanto sua regulamentação não a altera e permite os detalhamentos ditos operacionais, além de estabelecer as devidas competências.

Ocorre que, apesar de ter sido criada, em âmbito estadual, citando especificamente o Espírito Santo, nada foi feito. Estamos falando de 15 anos de atraso, tempo que nos permitiu ficar ainda em nível amador em relação a outros estados da federação.

É comum ouvir que “temos belezas naturais, mas não recebemos bem o turista”. De fato, uma frase que é sempre falada e que chega a doer, mas não deixa de ser realidade. Não temos um sistema de turismo catalisado, devemos muito essa característica pelo fato de os envolvidos não entenderem ainda o que significa da alcunha “sistema” e como ele se consolida entre os envolvidos.

Temos fatores culturais da formação de nosso povo que implicou na falta de identidade com nossa própria raiz, tradição e costumes. Temos o estranho hábito de falar mal de nosso belo Estado. Temos também a falta de união que permeia o empresariado que, ao invés de agir junto para o crescimento e bem comum, prefere se digladiar e competir atrapalhando um o negócio do outro.

Há, ainda, a falta de entendimento de que o turismo é um setor que permite inclusão social, emprego e renda, preservação ambiental e de costumes, além de permitir o desenvolvimento sustentável das localidades envolvidas caso seja feito um planejamento sério e organizado.

No Espírito Santo, apesar de alguns esforços, tal característica de fomento à economia ainda não possibilitou crescimento além das cifras trazidas por veranistas e pelos turistas sazonais. Como se o litoral só existisse no verão e as montanhas capixabas somente quando baixa um pouquinho a temperatura nas cidades. Sem contar que a capacidade de carga ainda incute um desconforto às populações locais, como vemos exemplo citados nas temporadas.

Vista do Convento da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma regulamentação estadual da Lei Geral do Turismo conseguiria inibir problemas, regularizar serviços e possibilitar um ordenamento que nos permitisse, enfim, concorrer com outros estados que possuem um “produto” na prateleira, nem isso temos de verdade.