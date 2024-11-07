Trump e a vitória da liberdade

Donald Trump é eleito presidente dos EUA Crédito: Reuters/Folhapress

A vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas de 2024 foi avassaladora. Os números da votação do republicano aumentaram muito em redutos eleitorais dos democratas e entre grupos étnicos que, tradicionalmente, votavam nos democratas como os latinos imigrantes e afrodescendentes. Trump também conseguiu melhorar bastante sua votação entre o eleitorado feminino.

Além disso, o partido republicano conquistou mais representantes na Câmara e Senado e também conquistou um número maior de governadores. Até mesmo no voto popular Trump venceu. Trata-se também de uma mensagem inequívoca de insatisfação com a desastrosa administração Biden. A inflação tornou-se um problema econômico sério para os norte-americanos e a elevação da taxa de juros prejudicou muito a economia de forma geral.

O partido democrata, que no passado teve figuras como John Kennedy com uma postura liberal na economia e conservadora nos valores morais, foi, com o tempo, sendo infiltrado por uma ideologia de extrema-esquerda a partir da eleição de Barack Obama e passou a defender ideias que, no fim, aniquilam os valores cristãos e da família, como a ideologia de gênero, aborto e censura de opositores.

Na economia os democratas passaram a colecionar déficits fiscais e altas taxas de desemprego e na política de imigração o desastre foi ainda maior com um total descontrole das fronteiras que aumentou muito o número de imigrantes ilegais e o crime violento nos estados que fazem fronteira com o México.

Na política externa os democratas deixaram a política de equilíbrio de poder de lado e geraram uma imagem de fraqueza para as potências rivais como China e Rússia. O Irã, Rússia e China elevaram seu poder, pois sabiam que o governo democrata era fraco e não atuaria de modo a conter suas agressões internacionais na Eurásia e Oriente Médio.