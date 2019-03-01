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Artigo de Opinião

Ética

Transparência na gestão depende de compromisso da direção organizacional

Um programa de compliance eficiente tem como um de seus pilares o comprometimento da alta direção das organizações

Públicado em 

01 mar 2019 às 20:22
Ética nas organizações
Léo de Castro*
Acompanhando uma tendência mundial de combate à corrupção, o Brasil vem aprimorando sua legislação, criando mecanismos de controle mais rígidos e instituindo severas punições para empresas e instituições envolvidas em práticas corruptas. Com tantas notícias denunciando atos ilícitos, é importante fazermos uma reflexão sobre o papel das entidades de classe na promoção de uma cultura de compliance.
Para aqueles que ainda não estão familiarizados com o tema, em tradução livre, compliance significa conformidade, atendimento às leis e normativos e, em especial, aos deveres de transparência e integridade.
Nesse cenário, torna-se cada vez mais relevante para as organizações a implantação de um “Programa de Compliance”, que nada mais é do que um conjunto de medidas que promovam o cumprimento das regras incidentes sobre a atividade exercida, possibilitando a detecção e correção de atos lesivos.
Consciente de seu papel como entidade técnica, consultiva e de referência no setor industrial, a Federação das Indústrias do Espírito Santo vem adotando esforços contínuos e incansáveis para o aprimoramento de sua governança corporativa. Tanto que implementou um consistente programa de compliance, com a estruturação de uma unidade específica, atuante e com independência funcional.
Além disso, promovemos a edição de diversos normativos internos de controle e elaboramos um código de ética e conduta, onde estão especificados nossos valores e princípios gerais de atuação.
Mesmo sendo entidades privadas, não sujeitas às regras de contratação pública, disponibilizamos portais com dados sobre contratos, demonstrações contábeis, entre outras informações do Sesi e do Senai, elevando o nível de transparência e controle da gestão. Também instituímos canais para recebimento de denúncias e treinamos periodicamente nossos colaboradores.
Com essas medidas, esperamos que nossa atuação seja cada vez mais transparente e ética. Mais que isso, cobramos a reciprocidade desses valores por parte de nossos clientes, fornecedores e associados.
Um programa de compliance eficiente tem como um de seus pilares o comprometimento da alta direção das organizações com o tema. Esperamos ser referência em compliance para todo o segmento industrial. Se é em momentos de crise que criamos oportunidades, façamos da crise de valores que assola o país uma chance para o fortalecimento de nossos setores, empresas e sociedade.
*O autor é presidente do Sistema Findes

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