Transformando o Centro de Vitória por meio da criatividade

De 2 a 7 de dezembro, o Centro de Vitória será palco da Festa da Criatividade (FestCria), que chega à sua quarta edição com uma programação gratuita que conecta cultura, tecnologia e arte. Com o tema “Hackear a Cidade”, o evento incentiva reflexões sobre os espaços urbanos – físicos, simbólicos e virtuais – em uma abordagem que une memória e renovação. Organizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e o MCI - Mobilização Capixaba pela Inovação, o FestCria oferece oficinas, palestras, debates e atividades colaborativas, além de servir como ponto de encontro para o diálogo sobre novos modelos de negócios e a economia baseada na criatividade.

Um dos destaques do evento é o HubES+, que, além de sediar parte da programação, materializa os objetivos do FestCria ao revitalizar o Centro Histórico de Vitória com inovação e cultura. Mais do que um espaço físico, o Hub atua como um centro de conexão entre ideias e pessoas, contribuindo para o fortalecimento da identidade local e a transformação da cidade.

FestCria movimenta o Centro de Vitória Crédito: Divulgação

Inaugurado em outubro de 2023, ele vai além de um prédio histórico restaurado, consolidando-se como um polo de integração entre governo, academia, setor privado e sociedade civil. Em um ano de atividades, o HubES+ realiza 670 eventos, soma 6.056 horas de programação gratuita e impacta diretamente quase 8 mil pessoas. Ações como capacitações, mentorias para empreendedores e eventos culturais ampliam o acesso a oportunidades e impulsionam a dinâmica local.

O impacto do HubES+ também se percebe na economia regional. Com 28,6% dos fornecedores localizados no Centro de Vitória, o projeto fomenta o comércio local e promove iniciativas como a feira ES+Café, que fortalecem a circulação econômica e social.

A diversidade é outro pilar do Hub: 56,1% dos participantes se identificam como negros (pretos ou pardos) e 54,9% como mulheres cisgênero, reafirmando seu compromisso com a equidade e inclusão.

O sucesso do projeto está diretamente ligado ao modelo de governança colaborativa, que reúne diferentes setores para encontrar soluções eficientes e inovadoras para os desafios urbanos. Participação democrática, colaboração e responsabilidade social são os alicerces que tornam o Hub uma referência em gestão pública contemporânea e um exemplo replicável em outros contextos. Mais do que números, a iniciativa demonstra como criatividade e colaboração moldam o futuro.

Enquanto o FestCria inspira novas perspectivas para as cidades, o HubES+ concretiza essas ideias em ações que transformam o cotidiano. Juntos, simbolizam um marco na capacidade de unir tradição e inovação para o desenvolvimento humano e urbano.