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Paula Eduarda Bartoline Pamplona

Artigo de Opinião

Coordenadora Artístico-Cultural de Inovação e Relacionamento com a Comunidade - HubES+. Mestranda em Políticas Públicas e Gestão Governamental pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP. Especialista em Governança, Gestão de Riscos e Compliance pela Faculdade de Direito de Vitória - FDV. Advogada
Paula Eduarda Bartoline Pamplona

Transformando o Centro de Vitória por meio da criatividade

Com o tema “Hackear a Cidade”, a FestCria incentiva reflexões sobre os espaços urbanos – físicos, simbólicos e virtuais – em uma abordagem que une memória e renovação
Paula Eduarda Bartoline Pamplona
Coordenadora Artístico-Cultural de Inovação e Relacionamento com a Comunidade - HubES+. Mestranda em Políticas Públicas e Gestão Governamental pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP. Especialista em Governança, Gestão de Riscos e Compliance pela Faculdade de Direito de Vitória - FDV. Advogada

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 10:11

Publicado em 

02 dez 2024 às 10:11
De 2 a 7 de dezembro, o Centro de Vitória será palco da Festa da Criatividade (FestCria), que chega à sua quarta edição com uma programação gratuita que conecta cultura, tecnologia e arte. Com o tema “Hackear a Cidade”, o evento incentiva reflexões sobre os espaços urbanos – físicos, simbólicos e virtuais – em uma abordagem que une memória e renovação. Organizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e o MCI - Mobilização Capixaba pela Inovação, o FestCria oferece oficinas, palestras, debates e atividades colaborativas, além de servir como ponto de encontro para o diálogo sobre novos modelos de negócios e a economia baseada na criatividade.
Um dos destaques do evento é o HubES+, que, além de sediar parte da programação, materializa os objetivos do FestCria ao revitalizar o Centro Histórico de Vitória com inovação e cultura. Mais do que um espaço físico, o Hub atua como um centro de conexão entre ideias e pessoas, contribuindo para o fortalecimento da identidade local e a transformação da cidade.
FestCria movimenta o Centro de Vitória
FestCria movimenta o Centro de Vitória Crédito: Divulgação
Inaugurado em outubro de 2023, ele vai além de um prédio histórico restaurado, consolidando-se como um polo de integração entre governo, academia, setor privado e sociedade civil. Em um ano de atividades, o HubES+ realiza 670 eventos, soma 6.056 horas de programação gratuita e impacta diretamente quase 8 mil pessoas. Ações como capacitações, mentorias para empreendedores e eventos culturais ampliam o acesso a oportunidades e impulsionam a dinâmica local.
O impacto do HubES+ também se percebe na economia regional. Com 28,6% dos fornecedores localizados no Centro de Vitória, o projeto fomenta o comércio local e promove iniciativas como a feira ES+Café, que fortalecem a circulação econômica e social.
A diversidade é outro pilar do Hub: 56,1% dos participantes se identificam como negros (pretos ou pardos) e 54,9% como mulheres cisgênero, reafirmando seu compromisso com a equidade e inclusão.

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O sucesso do projeto está diretamente ligado ao modelo de governança colaborativa, que reúne diferentes setores para encontrar soluções eficientes e inovadoras para os desafios urbanos. Participação democrática, colaboração e responsabilidade social são os alicerces que tornam o Hub uma referência em gestão pública contemporânea e um exemplo replicável em outros contextos. Mais do que números, a iniciativa demonstra como criatividade e colaboração moldam o futuro.
Enquanto o FestCria inspira novas perspectivas para as cidades, o HubES+ concretiza essas ideias em ações que transformam o cotidiano. Juntos, simbolizam um marco na capacidade de unir tradição e inovação para o desenvolvimento humano e urbano.
Aproveite o FestCria e conheça o HubES+, dois exemplos de que, no Espírito Santo, o futuro já começou — e está sendo construído de forma colaborativa, inclusiva e inovadora.

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