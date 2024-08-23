Tecnologia na gestão do transporte nas cidades: o futuro é agora

O futuro já chegou. A automação, a inteligência artificial (IA) e a internet das coisas (IoT) já são realidades aplicadas em diversos aspectos da vida das pessoas. Cada vez mais integradas, as tecnologias vêm impulsionando o desenvolvimento das chamadas smart cities (cidades inteligentes).

Dados do Research and Markets, citado pela Nasdaq, mostram que o mercado de cidades inteligentes crescerá mais de 20%, atingindo aproximadamente R$ 12 trilhões até 2025, e esse conceito deve impulsionar a tecnologia e a conectividade em setores como a mobilidade.

Hoje, mais de um terço dos brasileiros das grandes cidades passam mais de uma hora por dia no trânsito, como constatou a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Otimizar o tempo das pessoas, garantir transporte abundante, eficiente e seguro para os cidadãos são os desafios dos gestores municipais.

Nesse cenário, a tecnologia brasileira já dá conta, por exemplo, de fornecer soluções voltadas ao planejamento, organização e administração de viagens urbanas, visando proporcionar o total controle da frota e melhor gerenciamento de erros na operação e, ainda, agilidade e eficiência no atendimento ao passageiro.

Cada vez mais o gestor municipal pode atuar com transparência e eficiência, por meio desse tipo de tecnologia, valorizando sua parceria com as empresas prestadoras de serviço e, ainda mais, com a população. Essas ferramentas asseguram ao gestor municipal, às empresas concessionárias e órgãos de controle o acesso às informações gerenciais do transporte urbano e de seu desempenho, o que é fundamental para todos estarem na mesma página na operação do dia a dia.

Isso sem falar na integração do sistema para o passageiro, que consegue controlar a localização exata do veículo, o horário estimado de sua chegada ao ponto em que o passageiro se localiza, além de informações sobre a frequência de pessoas em cada veículo, evitando aglomerações.

Transporte nas cidades Crédito: Pixabay

Só o fato de haver a possibilidade de essas ferramentas disponibilizarem wi-fi gratuito ao usuário já é um ganho considerável, se pensarmos que um quarto da população brasileira fica o equivalente a uma semana sem internet todo mês, uma vez que possui planos de telefonia móvel que se esgotam antes de o mês acabar (dados da pesquisa sobre hábitos de uso e navegação na rede realizada pelo Instituto Locomotiva e pelo Idec - Instituto de Defesa do Consumidor em 2021).

Um exemplo disso já ocorre na grande Vitória (ES), onde mais de 1000 ônibus são equipados com esse tipo de tecnologia, democratizando o acesso à informação ao usuário. Um trabalhador, prestador de serviço, estudante otimiza seu tempo em trânsito com o acesso à internet que, muitas vezes, já não contaria com seu pacote de dados para isso.