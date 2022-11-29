Tecnologia digital na educação e a inovação no aprendizado

A evolução em nossas vidas é constante. As tecnologias digitais e os novos modelos de negócios trouxeram a necessidade de pensadores inovadores e colaboradores com mentalidade de crescimento. É necessário que os trabalhadores se mantenham no aprendizado constante de novos conhecimentos, habilidades e atitudes.

Segundo a pesquisa “Esperança e temores 2021” , da PWC, realizada com 32.500 trabalhadores, 39% acreditam que seu trabalho ficará obsoleto em 5 anos e 60% estão preocupados com o fato de a automação estar colocando muitos empregos em risco. Além disso, 48% acreditam que o emprego tradicional não existirá no futuro. A pesquisa também mostra que as pessoas querem aprender mais habilidades digitais, mais inclusão e mais flexibilidade.

As plataformas de ensino têm criado uma grande revolução no mercado de educação e ajudado a quebrar barreiras como a distância. Antes, as pessoas se viam obrigadas a se deslocarem quilômetros para outras cidades para realizar algum curso. Hoje, conseguem participar de cursos on-line ou contratar professores especializados para aulas particulares. Com certeza a pandemia da Covid-19 acelerou o cenário da tecnologia digital na educação. Além de cursos on-line, já é possível que profissionais busquem e contratem professores particulares por meio de uma plataforma de serviços de educação.

Mas, às vezes, as pessoas não estão interessadas em realizar um curso completo e demorado, e sim estudar sobre um assunto mais profundamente. Para isso, podem utilizar plataformas que conectam professores a alunos gratuitamente. Desta forma, fica muito mais fácil para a pessoa encontrar o professor adequado para aquilo que mais quer aprender.

Na Europa, este tipo de plataforma é muito procurado e tem auxiliado tanto os profissionais que buscam o aprendizado constante como também dado a oportunidade de aumento de renda para os professores especializados. No Brasil, é um serviço que já está disponível gratuitamente.

Estas plataformas tendem a reduzir a quantidade de tempo que a pessoa gastaria em um curso convencional, além de contribuir para que a decisão na escolha do docente adequado seja mais assertiva. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com desenvolvimento de produtos pode buscar um professor de design gráfico, explicar o que quer aprender e tratar o programa das aulas particulares e os valores diretamente com este profissional.

Este tipo de busca por professor especializado por meio de plataformas de contato e aprendizado tem revolucionado o mercado global. A colaboração é a palavra-chave, pois a pessoa que contrata um professor particular para aprender determinado assunto troca experiência e conhecimentos a partir de um relacionamento interpessoal. É algo que vai além do aprendizado de uma disciplina.