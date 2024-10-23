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Fernando Otávio Campos

Artigo de Opinião

É o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hoteis do Espírito Santo (ABIH-ES)
Fernando Otávio Campos

Sem plano de marketing, turismo capixaba não vai decolar

Com uma campanha de marketing eficaz, o Estado se tornaria mais visível, mais atraente, e assim, naturalmente, veríamos um aumento na procura por viagens aéreas para o Espírito Santo
Fernando Otávio Campos
É o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hoteis do Espírito Santo (ABIH-ES)

Públicado em 

23 out 2024 às 14:55
A recente aprovação da redução do ICMS sobre o querosene de aviação é um passo importante para o Espírito Santo. É uma medida que pode aliviar os custos operacionais das companhias aéreas, ajudando a preservar a conectividade do nosso Estado especialmente em um momento em que a manutenção de voos no ES tem enfrentado desafios.
Se o Estado quiser se destacar nacionalmente, não pode depender apenas dessa iniciativa. Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia já implementaram reduções similares, o que torna a concorrência acirrada.
Não adianta reduzir os custos se não houver um esforço para estimular a demanda por voos. Medidas como essa devem ser complementadas por ações concretas para promover o turismo no ES, o que incluiria um aumento significativo na sua atratividade, tanto para turistas nacionais quanto internacionais.
Ônibus de turismo batizado de
Turismo capixaba Crédito: Diego Alves/Prefeitura de Vitória
Infelizmente, as propostas do setor de turismo não têm avançado com a mesma rapidez que gostaríamos. Já estamos há meses discutindo a contratação de um plano de marketing para o ES, que até agora não saiu do papel. Esse plano é crucial para promover o turismo, mas também para aumentar a demanda por voos. Com uma campanha de marketing eficaz, o Estado se tornaria mais visível, mais atraente, e assim, naturalmente, veríamos um aumento na procura por viagens aéreas.
O plano de marketing pode, através de impulsionar a demanda turística, evitar qualquer impacto negativo na arrecadação com a medida, mesmo com a redução das alíquotas. Isso porque, ao gerar mais visitantes, conseguimos aumentar a demanda por voos e compensar a renúncia fiscal da medida. E, mais que isso, a arrecadação se ampliaria também em outros setores, como hotelaria, gastronomia, e comércio, que se beneficiam diretamente de um maior fluxo turístico.
Vale lembrar que a renúncia fiscal decorrente da redução do ICMS só se concretiza se não houver aumento na demanda por voos. Ou seja, para que o benefício tenha impacto positivo, é preciso que a quantidade de turistas e a movimentação de voos cresçam, gerando mais receita.

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As engrenagens do setor público muitas vezes se movem lentamente, mas essa demora tem um custo. Quanto mais tempo demoramos para tirar do papel iniciativas fundamentais como o Plano de Marketing, mais oportunidades perdemos de transformar essa redução de ICMS em um verdadeiro impulsionador de crescimento para o nosso estado.
Estamos otimistas, mas reforçamos a necessidade de um compromisso real com o desenvolvimento do turismo capixaba. O setor hoteleiro e turístico tem feito sua parte, oferecendo serviços de qualidade e investindo continuamente em melhorias. Agora, precisamos que as ações governamentais caminhem lado a lado com essas iniciativas, com celeridade e foco.
Reduzir custos é importante, mas sem aumentar a demanda essa será uma oportunidade desperdiçada. O marketing do nosso Estado deve ser uma prioridade, e o turismo precisa receber a atenção que merece. Somente assim conseguiremos transformar essa vitória parcial em um verdadeiro salto de desenvolvimento para o Espírito Santo.

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