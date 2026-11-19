Quando falamos em saneamento básico, estamos tratando de saúde, desenvolvimento econômico, preservação ambiental e qualidade de vida. Mas, acima de tudo, falamos de pessoas. De famílias que passam a viver com mais dignidade e de comunidades que enxergam novas oportunidades para o seu futuro.





O Dia Mundial do Saneamento, celebrado em 19 de novembro, é um convite para refletirmos sobre o caminho já percorrido até aqui e, principalmente, sobre tudo o que precisamos fazer para ampliar o acesso à coleta e ao tratamento de esgoto no Brasil.

No Espírito Santo, temos acompanhado de perto essa evolução. Por meio das parcerias público-privadas com a Cesan, a Aegea atua nos municípios de Serra, Vila Velha e Cariacica, contribuindo para a ampliação do sistema de esgotamento sanitário e para a construção de cidades sustentáveis.

