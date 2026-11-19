Quando falamos em saneamento básico, estamos tratando de saúde, desenvolvimento econômico, preservação ambiental e qualidade de vida. Mas, acima de tudo, falamos de pessoas. De famílias que passam a viver com mais dignidade e de comunidades que enxergam novas oportunidades para o seu futuro.
O Dia Mundial do Saneamento, celebrado em 19 de novembro, é um convite para refletirmos sobre o caminho já percorrido até aqui e, principalmente, sobre tudo o que precisamos fazer para ampliar o acesso à coleta e ao tratamento de esgoto no Brasil.
No Espírito Santo, temos acompanhado de perto essa evolução. Por meio das parcerias público-privadas com a Cesan, a Aegea atua nos municípios de Serra, Vila Velha e Cariacica, contribuindo para a ampliação do sistema de esgotamento sanitário e para a construção de cidades sustentáveis.
Esses investimentos se materializam na implantação de novas redes coletoras, na ampliação e modernização das estações de tratamento e no fortalecimento da capacidade operacional dos sistemas. São obras que nem sempre são percebidas no dia a dia, mas que geram impactos significativos na vida das pessoas e no futuro das cidades.
Ao mesmo tempo, sabemos que a ampliação da infraestrutura é apenas uma parte da solução. Para que os benefícios cheguem plenamente à população, é fundamental que os imóveis estejam conectados às redes disponíveis e que o sistema seja utilizado corretamente. O descarte inadequado de resíduos e o direcionamento da água da chuva para as redes de esgoto, por exemplo, comprometem o funcionamento das estruturas e podem provocar transtornos que impactam toda a comunidade.
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Por isso, o avanço do saneamento também passa pela informação, pela conscientização e pela participação de cada cidadão. Cada ligação realizada da forma correta e cada atitude responsável ajudam a preservar os recursos hídricos e a promover mais saúde para todos.
Temos consciência de que os desafios são significativos e de que a população espera resultados concretos. Essa expectativa é legítima e deve continuar orientando nossas decisões, nossos investimentos e nosso compromisso permanente com a melhoria dos serviços prestados.
Muito além de uma obra de engenharia ou uma obrigação contratual, o saneamento representa um compromisso com a vida. É um trabalho que gera benefícios no presente e deixa um legado para as próximas gerações.
Neste 19 de novembro, mais do que celebrar os avanços alcançados, renovamos nossa responsabilidade de transformar obras e investimentos em benefícios reais para a sociedade. Afinal, o verdadeiro resultado do saneamento está na vida das pessoas e na diferença que esses serviços fazem todos os dias.