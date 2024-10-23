Reforma tributária vai promover mais cooperação com o contribuinte

Com a reforma tributária , muito tem se falado sobre a simplificação do complexo sistema de tributos brasileiro. Um aspecto particularmente relevante dessa mudança envolve a introdução de um novo preceito tributário na Constituição Federal: o princípio da cooperação.

Esse princípio, inserido no artigo 145 da Lei Maior, tem como um de seus objetivos a criação de um ambiente de diálogo e parceria entre o fisco e os contribuintes, representando não apenas uma inovação, mas uma necessidade para um sistema fiscal mais justo e eficaz.

Historicamente, a interação entre o fisco e os contribuintes tem sido caracterizada por desafios e certa complexidade. Para os contribuintes, o sistema tributário pode parecer denso, punitivo e de difícil entendimento. Já por parte do fisco, há o compromisso de garantir o cumprimento das normas, o que pode gerar uma percepção de controle rigoroso e de foco exclusivo na fiscalização.

A introdução do princípio da cooperação surge como uma nova perspectiva. Assim, além de sua postura fiscalizadora, o fisco assume também o papel de facilitador, por meio de uma atuação mais próxima e orientadora, visando ao cumprimento voluntário das obrigações tributárias. Isso significa que o Estado reconhece o contribuinte como um parceiro, alguém que deve ser orientado e assistido, e não apenas fiscalizado.

Nesse cenário, os serviços de atendimento e relacionamento com o contribuinte nos órgãos fiscais assume uma importância crucial. Se o objetivo é a cooperação, é imperativo que os contribuintes se sintam acolhidos por essas instituições, encontrando um verdadeiro espaço de diálogo, onde ele pode obter orientações claras, acessíveis e eficientes.

Um contribuinte bem informado e orientado é menos propenso a cometer erros, o que reduz a necessidade de ações fiscalizatórias punitivas e os consequentes contenciosos fiscais. Além disso, ao melhorar a proximidade com o contribuinte, o fisco contribui para uma maior confiança no sistema, o que tende a aumentar a arrecadação espontânea.

Dessa forma, o princípio da cooperação não se limita a um ideal teórico. Ele passa não só por mudanças práticas e estruturais dentro das instituições de arrecadação e fiscalização, mas também por transformações culturais, para uma abordagem mais colaborativa e menos conflituosa.

Os contribuintes interessados em buscar a regularização de seus débitos ainda podem se valer dos descontos previstos no Refis 2023, até o dia 31 de agosto Crédito: Divulgação

Nessa esteira, a Receita Estadual capixaba vem se aperfeiçoando continuamente. Por meio de uma gestão orientada a resultados, a equipe técnica do órgão - formada por auditores fiscais, auxiliares fazendários e os colaboradores especialistas - tem desenvolvido produtos inovadores e implementado boas práticas na área de relacionamento.

Destacam-se, entre outras iniciativas, o atendimento por videochamada, que gera praticidade, o Programa “Atendimento Mais”, que busca feedbacks e avalições dos contribuintes, e o intenso processo de desburocratização de obrigações acessórias.