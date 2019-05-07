Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Redução de repasses às universidades é grave e tem cunho ideológico

Artigo de Opinião

Educação

Redução de repasses às universidades é grave e tem cunho ideológico

Redução de repasses agrava o financiamento de unidades que já vinham passando por restrições

Públicado em 

07 mai 2019 às 18:08
Reitoria da Ufes, no campus de Goiabeiras
Eduardo Araújo*
A decisão do governo federal de realizar cortes de 30% no custeio das instituições de ensino superior é equivocada e não contribui no debate da qualidade do gasto público. O contingenciamento de R$ 50 milhões pode comprometer o funcionamento e levar o sucateamento ainda maior de unidades capixabas.
É fato que despesas de universidades públicas precisam ser avaliadas, pois há indícios de ineficácia no uso desses recursos. Segundo o Banco Mundial, o custo médio de manutenção de um estudante da rede ensino superior pública é de até três vezes maior que em universidades privadas.
> Corte de R$ 20 milhões vai afetar funcionamento da Ufes
Ainda há indícios de regressividade nos gastos do ensino superior. Evidências apontam que o orçamento público dessa área tende a beneficiar mais pessoas com renda elevada. De cada dez alunos de universidades públicas, menos de dois são provenientes de famílias de baixa renda.
O Ministério da Educação poderia ter apresentado esses dados e discutido custos de cada uma das instituições do país. Seria mais aceitável se proposta de cortes de gastos se restringisse às unidades menos eficientes, criando-se uma oportunidade de valorizar e estimular uma convergência de custos das universidades mais bem geridas.
Embora polêmico, era necessário o debate sobre mecanismos de financiamento das instituições. Há quem defenda a manutenção de gratuidade do ensino superior às pessoas de baixa renda e a tarifação (com financiamento estudantil) para aquelas com capacidade de pagamento.
Faltou diálogo sobre essas questões. A decisão partiu de debate ideológico. Conquanto, a motivação para a formulação de políticas públicas deveria partir de bases pragmáticas, respeitando a pluralidade de pensamentos.
> Ufes e Ifes mantêm concursos após corte de verbas
A redução de repasses é grave e agrava o financiamento de unidades capixabas que já vinham passando por restrição orçamentária nos últimos anos. Agrava também os problemas de federalismo, tornando ainda mais escassos repasses federais ao Estado. E cria polêmica desnecessária, em momento de importante votação de reforma da Previdência.
*O autor é economista e membro do Conselho Federal de Economia

Tópicos Relacionados

Educação Reforma da Previdência UFES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados