Recuperação extrajudicial ganha destaque na reestruturação empresarial

A reestruturação empresarial no Brasil passa por um momento de amadurecimento institucional. A superação de crises econômico-financeiras por sociedades empresárias esteve, na maioria dos casos, quase exclusivamente associada à recuperação judicial prevista na Lei nº 11.101/2005.



No entanto, nos últimos anos, um mecanismo menos litigioso e potencialmente mais eficiente começou a ganhar protagonismo entre grandes companhias: a recuperação extrajudicial.

A recuperação extrajudicial, introduzida pela Lei nº 11.101/2005, surge como uma alternativa eficiente para empresas em dificuldades financeiras. Esse mecanismo permite que, antes de qualquer submissão ao Judiciário, o plano de reestruturação seja previamente acordado entre os credores e apenas como etapa final, submetido ao Judiciário para homologação.

Supermercado do Grupo Pão de Açúcar. Crédito: GPA/Divulgação

Em termos práticos, trata-se de uma estratégia que privilegia negociação, previsibilidade e velocidade — três fatores críticos quando a liquidez do negócio está pressionada.

A lógica econômica por trás desse instrumento é bastante clara. Processos de recuperação judicial, embora essenciais em determinados contextos, costumam envolver maior exposição pública, custos processuais elevados e uma dinâmica contenciosa entre credores. A recuperação extrajudicial, por outro lado, preserva maior autonomia do devedor e permite soluções sob medida para grupos específicos de credores, reduzindo atritos desnecessários, além de reduzir custos do procedimento.

Apesar dessas vantagens, o instituto foi historicamente pouco utilizado no país, em grande medida por questões culturais e institucionais. Esse cenário, entretanto, começou a mudar.

Neste mês, dois casos emblemáticos colocaram a recuperação extrajudicial no centro do debate empresarial brasileiro. O primeiro envolve a Raízen, cuja operação de reestruturação se tornou uma das maiores já realizadas nessa modalidade no país.

A companhia protocolou pedido de recuperação extrajudicial para renegociar aproximadamente R$ 65 bilhões em dívidas financeiras. Antes mesmo da apresentação do pedido, credores que representavam mais de 47% do valor das dívidas afetadas já haviam aderido ao plano, superando o quórum mínimo necessário para o processamento da medida.

Outro episódio relevante foi o pedido apresentado pelo Grupo Pão de Açúcar. A companhia protocolou pedido para renegociar cerca de R$ 4,5 bilhões em dívidas financeiras sem garantia. O plano foi estruturado previamente com os credores. Instituições que representam aproximadamente 46% do valor total das dívidas incluídas no processo — cerca de R$ 2,1 bilhões — já haviam aderido à proposta antes do protocolo judicial.

Em um ambiente econômico caracterizado por volatilidade de juros, mudanças cambiais e transformações no consumo, a capacidade de renegociar passivos de maneira rápida e estratégica é essencial.

Naturalmente, o instrumento não substitui a recuperação judicial. Empresas com passivos extremamente pulverizados ou conflitos acentuados entre credores ainda dependerão da estrutura judicial tradicional.

Mas a mensagem que emerge dos casos recentes é inequívoca: a recuperação extrajudicial deixou de ser um mecanismo periférico para se tornar parte relevante do arsenal estratégico de reestruturação empresarial no Brasil.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

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