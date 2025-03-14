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Jessica Polese

Artigo de Opinião

É pneumologista e especialista em Medicina do Sono e Vice-presidente da Associação Brasileira do Sono – regional ES
Jessica Polese

Quanto vale uma boa noite de sono?

Os medicamentos para dormir devem ser a última alternativa. Antes disso, há exames e métodos que podem ajudar muito. Um dos mais comuns é a polissonografia, que hoje pode ser realizada no conforto de casa
Jessica Polese
É pneumologista e especialista em Medicina do Sono e Vice-presidente da Associação Brasileira do Sono – regional ES

Públicado em 

14 mar 2025 às 10:00
14 de março é o Dia Mundial do Sono, data que reporta a importância de um dos pilares mais importantes para a longevidade e a qualidade de vida. Dormir mal, ou pior, dormir pouco, pode trazer impactos profundos na saúde física e mental. Segundo estudo publicado na Sleep Epidemiology em 2022, 65% dos brasileiros não dormem bem.
Percebo diariamente como as mudanças na rotina moderna afetam o sono das pessoas. A forma como vivemos nossas horas de vigília – ou seja, o tempo em que estamos acordados – afeta diretamente o momento de dormir. E isso vai além de um simples cansaço.
Muitas vezes, quando começamos a ter dificuldades para dormir, acabamos criando uma obsessão pelo sono, o que, paradoxalmente, só piora a situação. A ansiedade é um dos grandes vilões. Quem nunca deitou na cama com a cabeça cheia de preocupações e não conseguiu pegar no sono? É como um círculo vicioso: compromissos diários acumulados, sensação de que o tempo é curto e aquele momento de relaxar no fim do dia simplesmente desaparece.

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Quando uma pessoa finalmente se deita, não consegue adormecer ou enfrenta problemas como insônia, ronco, apneia do sono ou despertares frequentes. Isso faz com que o sono não seja reparador, resultando em um dia seguinte cheio de indisposição. Essa rotina vai se repetir, comprometendo não só o bem-estar, mas também aumentando a vulnerabilidade a infecções, desequilíbrios inflamatórios, doenças metabólicas e cardiovasculares, como diabetes e obesidade.
Os medicamentos para dormir devem ser a última alternativa. Antes disso, há exames e métodos que podem ajudar muito. Um dos mais comuns é a polissonografia, que hoje pode ser realizada no conforto de casa. Com um aparelho portátil, o paciente consegue fazer o exame em seu ambiente, o que facilita bastante, principalmente para quem tem dificuldade em dormir no laboratório.
Dia Mundial do Sono: mulher dormindo
Dia Mundial do Sono: mulher dorme tranquilamente Crédito: Shutterstock
Além disso, é fundamental trabalhar em mudanças de hábitos. Sempre faço questão de passar recomendações personalizadas para meus pacientes. A chamada higiene do sono, por exemplo, é uma prática poderosa. Adotar horários regulares para dormir e acordar, evitar cafeína e telas à noite, e criar um ambiente tranquilo no quarto são apenas algumas dicas que podem transformar a qualidade do sono.
A terapia cognitivo-comportamental para insônia, atividades físicas regulares (preferencialmente de manhã ou à tarde) e técnicas de relaxamento também ajudam bastante.

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