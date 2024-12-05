Promessa de riqueza, realidade de dívidas: as apostas e a economia familiar

Em tempos de crise, a tentação de ganhar dinheiro rápido se torna irresistível. E quando se une o amor nacional pelo futebol com a promessa de lucro imediato, o resultado é explosivo. As BETs, plataformas de apostas esportivas, rapidamente conquistaram espaço no cotidiano de milhões de brasileiros. Mas o que parecia ser uma diversão sem riscos tem revelado uma realidade preocupante: a desorganização financeira e o crescente endividamento.

Com o impacto crescente dessas plataformas na economia, o levantamento atual vai mensurar pela primeira vez os gastos com essas apostas. Dados recentes do Banco Central indicam que os brasileiros gastam cerca de 20 bilhões de reais por mês com as BETs nos primeiros meses de 2024. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, declarou que a instituição está monitorando os efeitos do aumento no volume de apostas esportivas no nível de endividamento da população.

Cerca de 10% a 15% dos pagamentos de apostas online são feitos por cartão de crédito Crédito: Joédson Alves / Agência Brasil

A facilidade com que se pode apostar hoje em dia — bastam alguns cliques no celular — leva muitas pessoas a ignorarem os riscos envolvidos. Movidos pela adrenalina do jogo e pela crença de que podem “recuperar” eventuais perdas, muitos apostadores acabam se envolvendo em um ciclo perigoso. Cerca de 10% a 15% dos pagamentos de apostas online são feitos por cartão de crédito, segundo o Banco Central, o que aumenta a preocupação da instituição em relação ao impacto no mercado de crédito e no endividamento das famílias brasileiras.

O problema das apostas esportivas vai além do impacto financeiro direto. Muitos brasileiros acabam negligenciando a educação financeira, acreditando que as BETs podem ser uma solução fácil e rápida para melhorar sua situação econômica. Essa ilusão cria uma mentalidade de curto prazo, onde o planejamento e o controle de gastos ficam em segundo plano.

A paixão pelo futebol, associada ao sonho de ganhar dinheiro rapidamente, cria um cenário perfeito para o endividamento. As propagandas sedutoras, repletas de promessas de prêmios altos, obscurecem os riscos. Muitas pessoas não percebem que a maioria dos apostadores perde mais do que ganha, e a ausência de um controle rigoroso das apostas leva ao descontrole financeiro.

A solução para essa armadilha começa com a conscientização. A educação financeira é fundamental para que as pessoas entendam os riscos envolvidos e desenvolvam hábitos mais saudáveis de gestão do dinheiro. Apostar pode ser divertido, mas deve ser encarado como um lazer, e não como uma forma de garantir a estabilidade financeira.