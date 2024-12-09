PRM: uma nova visão estratégica para gestão de pessoas na era digital

Em um mundo corporativo em transformação, onde a tecnologia redefine negócios, e as expectativas dos colaboradores evoluem, surge uma nova abordagem para a gestão de pessoas: o People Relationship Management (PRM). O conceito propõe redefinir as relações entre empresas e colaboradores, colocando o relacionamento humano no centro das estratégias organizacionais.

A globalização e a digitalização acelerada pressionam as empresas a repensarem suas práticas de gestão. Além disso, as novas gerações valorizam mais propósito, bem-estar e alinhamento de valores do que estabilidade e remuneração.

Nesse cenário, as organizações que não se adaptarem arriscam se tornarem irrelevantes. Hoje, os colaboradores buscam um ambiente que ressoe com seus valores pessoais e os faça sentir parte de algo maior.

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O conceito PRM visa criar e fortalecer vínculos emocionais profundos entre empresas e colaboradores. Diferentemente das abordagens tradicionais de RH, o PRM concentra-se na gestão de relacionamentos humanos, promovendo uma cultura de cuidado, empatia e engajamento afetivo.

É o reconhecimento, por parte das empresas, de que os colaboradores são indivíduos com desejos, expectativas e emoções. Entendendo essas necessidades e atendendo a elas, as organizações conseguem aumentar o engajamento e a produtividade da equipe, bem como reter talentos.

A base conceitual do PRM apoia-se no modelo de engajamento organizacional de Meyer e Allen, que identifica três tipos de comprometimento: afetivo, normativo e instrumental. O engajamento afetivo, caracterizado por uma conexão emocional com a organização, é o mais valioso e está associado a maiores níveis de desempenho e lealdade.

A operacionalização desse conceito estratégico pode se dar de diferentes formas. Uma delas é através de programas de suporte aos colaboradores. No Espírito Santo, grandes empresas já aderiram, por exemplo, ao Affetic, um programa por meio do qual elas se fazem presentes em jornadas marcantes da vida dos trabalhadores, como a maternidade e a paternidade, oferecendo apoio emocional e recursos que promovem bem-estar. Assim, mostram que os enxergam de maneira integral, para além do ambiente de trabalho. Isso melhora a satisfação do colaborador e reforça o vínculo com a empresa.

A adoção do PRM alinha-se aos princípios de Environmental, Social and Governance (ESG) e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Empresas comprometidas com práticas sustentáveis ganham a preferência de investidores e consumidores. O PRM não é apenas uma estratégia de RH, mas um componente fundamental na construção de negócios sustentáveis e responsáveis.

Implementar o conceito de PRM requer uma mudança cultural organizacional significativa. É necessário que as lideranças estejam comprometidas e haja investimento em produtos e serviços alinhados a essa visão. Os benefícios, no entanto, superam os desafios. Empresas que adotam o PRM estão mais preparadas para atrair e reter talentos, aumentar a produtividade e inovar.