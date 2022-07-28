Previdência privada como investimento estratégico?

O mercado de previdência privada no Brasil mudou muito nos últimos anos e em diversos aspectos. Podemos citar a questão regulatória, a oferta de produtos, a concorrência do mercado, a precificação, entre outras mudanças. O que não mudou na mesma velocidade que o mercado foi o comportamento do investidor que precisa enxergar a previdência como um veículo de investimento como os demais, com vantagens tributárias e de comunicabilidade de patrimônio, por exemplo.

O mercado de previdência aberta no Brasil alcançou, em dados do primeiro semestre de 2022, aproximadamente R$ 1,1 trilhão, ainda muito concentrado: aproximadamente 90% desse valor está centralizado nos cinco maiores bancos do país. A oferta de serviços e de produtos – e a qualidade desses – evoluiu bastante, mas ainda não gerou uma descentralização efetiva. E, uma conclusão possível para se entender o preconceito do investidor com relação à previdência privada é que, por conta da concentração, o serviço tem levado mais tempo para se tornar um investimento atrativo para o cliente.

No segmento previdenciário também vale a premissa básica comum a todos os mercados: quanto maior a competitividade, melhor tende a ser a oferta do nível de serviço e melhor tende a ser a qualidade do produto ofertado. A ampliação da concorrência e o desenvolvimento da indústria da previdência, com a entrada de novos players, a criação de novos fundos e de diferentes estratégias de gestão, por exemplo, mudou o cenário desse investimento no Brasil, e o comportamento do investidor precisa acompanhar essas mudanças.

Na prática, não é o que se vê. O percentual de concentração em planos do tipo renda fixa permanece na casa dos 80%, um dado preocupante em cenários de juros mais baixos, como o que se tinha no pré-pandemia. Esse cenário deveria estimular ou deixar mais claro para o investidor a necessidade de alocar seus recursos em outras classes de ativos, de tomar mais risco para poder garantir o retorno real no longo prazo. E isso não tem acontecido.