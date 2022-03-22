Prevenção é a maior aliada da Medicina e um gesto de amor à vida

Entre movimentos e campanhas, é fundamental dedicar esforços para a conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção, dos exames disponíveis para detectar doenças precocemente Crédito: Pixabay

Os avanços da Medicina, ao longo dos anos, são aliados cada vez mais fortes da saúde e da longevidade, mas quando se fala em saúde não podemos deixar de priorizar algo fundamental: a prevenção.

Este mês marca um período muito importante para a saúde da mulher. A campanha Março Lilás tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção e combate ao câncer de colo de útero, o quarto mais comum entre o público feminino.

Entre movimentos e campanhas, é fundamental dedicar esforços para a conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção, dos exames disponíveis para detectar doenças precocemente, dos hábitos de vida que contribuem para afastar as enfermidades e não negligenciar os sinais do corpo.

Diferentemente de muitos tipos de câncer, o de colo de útero conta com um exame capaz de detectar a doença em sua fase inicial e, com isso, possibilitar um tratamento em tempo hábil e ter mais chances de cura, em boa parte dos casos. Trata-se do exame preventivo, também conhecido como Papanicolau, que além do câncer, detecta alterações pré-cancerígenas precoces, que se tratadas podem não evoluir para uma neoplasia.

A principal forma de prevenir a doença, contudo, é a vacina contra o HPV. O imunizante está disponível para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, que podem receber a vacina gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS)

Muitos tratamentos e medicações hoje disponíveis representam esperança para milhões de pessoas que enfrentam doenças que, até pouco tempo atrás, eram sentenças de sofrimento sem solução. Contudo, promover a saúde vai muito além de identificar e curar patologias. Vai além dos medicamentos e avanços da ciência. Começa nos hábitos diários, nas renúncias necessárias em prol da saúde, nas escolhas acertadas que resultarão numa vida saudável.