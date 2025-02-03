Prepare-se para viver mais, mas também para viver melhor

Nos últimos anos, o Brasil tem registrado um aumento expressivo na expectativa de vida. Esse avanço reflete melhorias na medicina, no saneamento básico e na conscientização sobre práticas de vida saudáveis. No entanto, viver mais não basta. É necessário garantir que esses anos sejam vividos com qualidade, o que só é possível com uma abordagem preventiva da saúde.

Nunca foi tão evidente a importância de cuidar do corpo e da mente. Alimentação equilibrada, atividade física regular, cuidado com a saúde mental e acompanhamento médico são os pilares de um envelhecimento saudável. Essas práticas, antes associadas apenas a idosos, estão sendo buscadas por pessoas mais jovens, preocupadas em se preparar para o futuro.

A geriatria, em especial, desempenha um papel crucial nesse contexto. Essa especialidade não é apenas voltada para tratar doenças associadas à idade, mas para ajudar as pessoas a envelhecerem com saúde e autonomia.

Recomenda-se que, a partir dos 60 anos, todos realizem um acompanhamento geriátrico regular, mas já é crescente o número de pessoas com menos de 60 que buscam consultas preventivas. Essa mudança de comportamento reflete uma sociedade mais consciente dos benefícios de cuidar da saúde antes que os problemas apareçam.

O acompanhamento geriátrico permite avaliar a saúde de forma integral, identificando fatores de risco e prevenindo doenças como hipertensão, diabetes, osteoporose e até demências. Além disso, é uma ferramenta poderosa para preservar a mobilidade, a força muscular e a qualidade de vida ao longo dos anos. No entanto, ainda precisamos superar a ideia de que envelhecer é sinônimo de declínio. Envelhecer pode e deve ser uma experiência positiva e ativa, desde que haja planejamento e cuidado.

Embora tenhamos avançado, ainda há desafios. O Brasil precisa investir mais em políticas públicas que incentivem o envelhecimento saudável e ampliem o acesso a cuidados preventivos. Paralelamente, é essencial que cada indivíduo adote uma postura proativa em relação à sua saúde. Não devemos esperar a idade avançar ou a doença chegar para buscar ajuda.