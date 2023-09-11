Por que a regulação da Inteligência Artificial não faz sentido?

A rápida expansão da Inteligência Artificial (IA) tem suscitado uma diversidade de opiniões. Assim como ocorreu com a internet no século passado, a IA também enfrenta críticas e ceticismo. No entanto, será que impor regulamentações é a abordagem adequada para lidar com essa tecnologia fascinante, porém ainda pouco compreendida?

Um dos principais argumentos para regulamentar a IA é o fenômeno das fake news, já que a tecnologia se mostra capaz de criar conteúdo falso com riqueza de detalhes em questão de segundos. Entretanto, deve-se considerar que esse problema não é inerente à IA. Antes mesmo de sua existência, já havia conteúdo enganoso sendo gerado intencionalmente ou não, dentro e fora da internet. Responsabilizar a ferramenta por ações errôneas dos indivíduos é injusto, pois são eles que devem assumir a responsabilidade pelo que produzem e consomem.

Outro ponto frequentemente levantado é a questão dos direitos autorais e a transparência das bases de dados utilizadas pela IA, que podem estar enviesadas por interesses diversos. Contudo, é importante ressaltar que já existem leis para proteger a propriedade intelectual e combater a falsificação, assim como sempre houve fontes de informações com inclinações políticas.

Questões como essas são enfrentadas diariamente, independentemente da presença da IA. Regular demais a tecnologia pode dificultar sua adaptação e aplicação em soluções que impactem positivamente a qualidade de vida das pessoas, limitando seu caráter inovador e transformador, que precisa ser mais discutido e difundido entre os céticos e os que defendem cegamente a regulação.