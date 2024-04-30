Por que a concessão de posse e porte de armas deve estar nas mãos dos estados

Para compreender os impactos desse PLC, caso seja aprovado no Congresso, é necessário considerar três premissas. A primeira delas é que a concessão de posse e porte de arma é uma questão civil e administrativa, e não penal. Apenas irregularidades no processo de concessão são tipicamente tratadas penalmente.

A segunda premissa é que o projeto de lei não trata de uma "liberação geral" da posse e do porte de armas. A proposta apenas abre a possibilidade de que essa tarefa administrativa, atualmente restrita à Polícia Federal, seja realizada pelos estados e pelo Distrito Federal. O terceiro pressuposto é que todas as autoridades públicas são responsáveis e idôneas nas funções que lhes são atribuídas.

Acredito que o projeto de lei em questão seja uma boa iniciativa. O controle sobre a posse e o porte de armas de fogo era realizado pelos estados até 1997. Com a criação do Sistema Nacional de Armas (Sinarm), essa tarefa passou a ser atribuição da Polícia Federal.

No entanto, as polícias estaduais têm mais capilaridade para administrar a concessão de posse e porte, pois dispõem de unidades em todos os municípios. Elas conhecem melhor seus cidadãos e as características de suas regiões. Além disso, as polícias estaduais são responsáveis diretas pela segurança pública, e são para elas que são dirigidas as cobranças relacionadas a essa matéria.

Congresso Nacional, em Brasília Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

Um ponto fundamental é que a Constituição Federal atribui à União a competência privativa para legislar sobre matéria civil e penal. Entretanto, nossa Carta Magna estipula que uma lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas relacionadas a essas matérias. Isso significa que o projeto de lei complementar não determina que a atribuição para a concessão de posse ou porte de arma de fogo passe diretamente para as unidades da Federação.