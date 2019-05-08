Papel da imprensa ganha mais importância em meio à crise em que vivemos

Rômulo Augusto Penina*

A verdade as informações sempre foi o motor da imprensa. O espaço “Da Redação”, de A GAZETA, nos proporciona uma leitura agradável sobre produção de conteúdos sérios e de qualidade e que todo aluno de Comunicação deveria acompanhar e aprender bastante: “O jornalismo profissional é semente da notícia confiável, especialmente na era da desinformação, em que qualquer boato ganha peso de verdade em todas redes sociais”. O trabalho apresentado é um cotidiano de notícias, prova irrefutável da credibilidade.

desinformação, é preciso respeitar pilares fundamentais da profissão como também resgatar o jornalismo investigativo. A crise, portanto, resgatou o papel de investigar. Com essas palavras, fica aqui também nossa homenagem aos familiares e amigos do jornalista Carlos Tourinho. E como vivemos um período de crises no Brasil, o papel da imprensa ganhou ainda mais relevância. Apesar do cenário da, é preciso respeitar pilares fundamentais da profissão como também resgatar o jornalismo investigativo. A crise, portanto, resgatou o papel de investigar. Com essas palavras, fica aqui também nossa homenagem aos familiares e amigos do

Mas a crise atual também aparece nos cenários políticos e institucionais do país. Os três Poderes no Brasil não se entendem. A prisão de Temer sem fundamento jurídico é uma prova real. É uma disputa irracional da Lava Jato com o Supremo. Há impasses também nos percalços do governo sobre um tema de extrema importância, como o da reforma da Previdência. Lá fora, nosso governo visita Donald Trump, enquanto este vive cercado de polêmicas, com a relação com o vizinho México.

Fora a política e a economia em crise, o Brasil também vive um drama na educação. Além de cortes de verbas, existe a violência na sala de aula. A profissão de professor é a mais nobre do planeta, mas quando a uma ex-diretora leva dois tiros de um aluno, a gente questiona onde vamos parar? Onde foi parar o legado invejável do ilustre professor Paulo Freire?

lama da Vale, que matou centenas de pessoas, está aí para nos lembrar que não devemos esquecer. Estamos no meio de um novo tempo de terrorismo, que é um ataque à civilização, um ataque à sociedade tolerante. Não vamos ceder à intolerância. A, que matou centenas de pessoas, está aí para nos lembrar que não devemos esquecer.