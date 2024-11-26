Os avanços da tecnologia e a evolução da cirurgia plástica

A medicina é uma área em constante evolução, marcada por inovações e aprimoramentos em diferentes especialidades. No campo das cirurgias plásticas, isso é especialmente notável, com procedimentos cada vez mais seguros, menos desconforto no pós-operatório e tempo de recuperação reduzido.

Seja para corrigir imperfeições, reduzir medidas, minimizar os efeitos do tempo ou tratar doenças que trazem impactos estéticos, a cirurgia plástica continua em alta, especialmente no Brasil, que é o segundo país com mais procedimentos cirúrgicos, atrás apenas dos Estados Unidos. Somente em 2023, mais de dois milhões de procedimentos foram realizados, com destaque para lipoaspiração e próteses mamárias.

Graças à tecnologia avançada e à pesquisa contínua, esses procedimentos evoluíram, tornando as operações mais seguras e confortáveis no pós-operatório. Uma das inovações em lipoaspiração é o uso de tecnologias que fragmentam e suavizam a gordura antes de sua remoção, tornando o procedimento menos invasivo e mais eficaz para casos de lipedema – uma doença inflamatória crônica que leva ao acúmulo desproporcional de gordura em regiões como pernas, braços e quadris.

Inovações médicas transmitem maior segurança aos pacientes para se submeterem a intervenções cirúrgicas estéticas e reparadoras Crédito: Reprodução/Freepik

Há também o uso de técnicas de contorno corporal que, ao aplicarem radiofrequência durante a cirurgia, promovem a retração da pele, oferecendo resultados de cicatrizes mais discretas e de melhor adaptação da pele após a retirada de gordura. Esses e outros avanços de última geração têm contribuído para o aumento da procura por cirurgias plásticas devido aos seus resultados cada vez mais naturais e menos invasivos.

As inovações médicas transmitem maior segurança aos pacientes para se submeterem a intervenções cirúrgicas estéticas e reparadoras. Contudo, com o aumento da procura, é fundamental adotar cuidados que minimizem os riscos, especialmente frente a "ofertas" que prometem resultados milagrosos a preços muito abaixo do mercado.

O primeiro passo é buscar um cirurgião certificado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, confirmando sua qualificação e conduta ética. É essencial lembrar que cada paciente é único, e cada caso exige uma avaliação cuidadosa para garantir um tratamento seguro e transparente.