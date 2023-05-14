O que é ser uma boa mãe?

Mãe com filho Crédito: Freepik

Ser mãe é uma das maiores dádivas que existem, mas também é um trabalho em tempo integral. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) , o Brasil possuí cerca de 11 milhões de mães solo, número que cresce diariamente, e conciliar a maternidade com a vida profissional e pessoal é um desafio, especialmente quando falamos daquelas que criam seus filhos sozinhas.

A falta de alguém para dividir os cuidados e necessidades dos filhos faz com que muitas mulheres questionem sua própria capacidade e acende o debate do que é ser uma boa mãe.

Dentro da psicanálise Winnicottiana, a figura da mãe suficientemente boa é essencial para o desenvolvimento saudável da criança – trata-se da mãe cuidadosa e amorosa, que é base para a construção do senso de identidade e segurança emocional. Ele também menciona a mãe insuficientemente boa, aquela que espera que o filho se adapte as suas próprias necessidades, ao invés de atender as da criança.

De qualquer forma é importante enfatizar que a mãe suficientemente boa não precisa ser perfeita. Pelo contrário, é saudável deixar a criança experimentar a decepção e a falha que vem da mãe, pois isso ajuda a desenvolver a capacidade de lidar com o mundo real e a aprender a agir diante das frustações inevitáveis da vida. Momentos como estes estimulam a maturidade e a responsabilidade.

A maternidade é passada através de gerações – aprendemos com nossas mães e assim ensinamos aos nossos filhos. Não há um manual que ensine a agir nesses casos, mas uma das principais alternativas é o diálogo. Conversar e ser honesto contribui positivamente para o processo de escuta e permite uma relação mais sincera entre mãe e filho. Mas é sempre bom lembrar que a criança está vendo, então é preciso dar o exemplo.