O Brasil está pegando fogo. E agora?

O Brasil pega fogo. Estamos vivenciando um recorde de seca e ondas de calor na maioria dos estados do país, somado à poluição urbana nas grandes cidades.

A cada semana temos uma explosão dos incêndios florestais, em quase todos os biomas brasileiros, especialmente na Amazônia e no Cerrado, onde as condições mais quentes e secas criam um ambiente propício para a propagação de queimadas, tanto naturais quanto provocadas. Com a ocorrência das queimadas no Cerrado, Pantanal e Amazônia, os ventos as transportam para o sudeste. A situação está crítica.

As mudanças climáticas e as queimadas no Brasil estão interligadas. O aquecimento global, causado pelo aumento da emissão de combustíveis fósseis, altera os padrões de temperatura e precipitação, tornando algumas regiões mais secas e vulneráveis a incêndios.

Por outro lado, as queimadas, muitas vezes usadas para desmatamento ou manejo agrícola, liberam grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera. A título de curiosidade, quando emitimos uma molécula de gás carbônico na atmosfera, ela fica, em média, 150 anos na atmosfera, e 15% do gás carbônico que emitimos permanecem na atmosfera até mil anos.

Essas queimadas estão afetando diretamente a natureza: biomas e seres humanos.

As emissões de gases de efeito estufa estão aumentando: em 2022 e 2023 eram as mais altas e continuam a aumentar segundo o Relatório do IPCC. Se nós continuarmos com a emissão dos gases de efeito estufa, como estamos fazendo há quase dois séculos – principalmente nos últimos 60 anos – a situação do clima pode se tornar gravíssima e, até mesmo, irreversível.

Área queimada após mais de 24 horas de chamas no parque Paulo César Vinha Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta

Com relação à temperatura, essa já aumentou 1, 5° - correspondente àquela máxima do último período interglacial, mais de 100.000 anos atrás – em 2023 e 2024. Se a humanidade não cessar com as emissões de gases de efeito estufa, podemos vivenciar, daqui algumas décadas, um clima jamais visto pela humanidade.