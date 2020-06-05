Não tenha medo, respire fundo: hoje é dia de sentir o meio ambiente

O ser humano é parte da natureza Crédito: Pixabay

Respire, deixe entrar no seu corpo o resultado do trabalho do Sol, das árvores e de tantos seres que partilham conosco esse ambiente. Talvez você nem imagine quantos seres vivos são necessários para que você esteja, neste momento, vivo e respirando. São plantas fabricando oxigênio, insetos polinizando o alimento e árvores ajudando a produzir a chuva que irriga o solo.

Mais do que de natureza, falar de meio ambiente é falar do que é mais importante e vital para você, a sua vida! Falar do meio ambiente é falar do ar que você respira, da água que você bebe e do alimento que você come. São esses os elementos essenciais sem os quais nada mais teria a menor importância.

Entretanto, nunca tivemos tanto medo de respirar profundamente, não é mesmo? As máscaras que somos obrigados a usar, a mudança em nosso ritmo de vida, toda essa experiência que estamos compartilhando nos fizeram refletir um pouco mais sobre a realidade e sobre o que realmente importa.

Bastou uma partícula microscópica da natureza, um vírus , para trazer à tona reflexões importantes, que adiamos por muito tempo. Afinal, conseguiremos continuar vivendo nesse ambiente que criamos? Nossos filhos e netos serão saudáveis e felizes com o futuro que deixaremos para eles?

MUDANÇAS NO CLIMA

A mãe natureza tem nos alertado sobre nossa relação com o mundo. Nos últimos anos, convivemos com extremos climáticos cada vez mais drásticos, com secas severas em alguns anos seguidas por enchentes devastadoras. Observamos também a Floresta Amazônica em chamas ou sendo desmatada a um ritmo alucinante.

Esses eventos não são isolados. Diversos estudos climáticos já demonstraram a importância da Floresta Amazônica para a estabilidade climática no Brasil. Ela é capaz de bombear cerca de 20 trilhões de litros de água por dia para a atmosfera, sendo esse volume maior que a vazão do Rio Amazonas.

Toda essa umidade forma os “rios voadores”, que fornecem chuvas abundantes para a maior parte do território brasileiro, viabilizando o agronegócio, abastecendo as cidades e os reservatórios das hidrelétricas. Sem a floresta, secam os rios voadores e secam também os rios que eles irrigam. Sem água não há economia, prosperidade ou mesmo vida.

Outro sinal importante sobre nossas ações foi dado recentemente pelo isolamento social. O planeta parece estar melhorando com nosso recolhimento. Sim, com a retirada dos seres humanos de suas atividades, o ar está mais limpo, a água parece estar mais pura e os animais tornaram-se mais visíveis e abundantes.

Esse talvez seja o momento mais constrangedor para uma espécie. O momento em que percebemos, bem debaixo dos nossos olhos, que o mundo melhora sem nossa presença. Sem humanos, os animais podem simplesmente existir e andar livremente sem serem afugentados ou mortos. Sem os humanos, o ar se torna mais respirável, a água mais limpa e o céu mais azul.

Então, como comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, não pedirei a você que separe seu lixo, economize água ou energia. Não vou pedir que repense suas práticas de consumo ou de descarte de pilhas ou baterias. Vou sugerir apenas que você desperte!

Feliz dia de você, feliz dia de todos nós, feliz dia do meio ambiente.