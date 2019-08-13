Não podemos desumanizar o trabalhador superado pela tecnologia

Carlos Eduardo Rios do Amaral*

greve dos cobradores de ônibus, que ocorre neste momento na Grande Vitória, deve suscitar uma discussão nacional a respeito do Art. 7º, XXVII, da Constituição Federal de 1988, que preconiza "a proteção do trabalhador em face da automação, na forma da lei". A questão da, que ocorre neste momento na, deve suscitar uma discussão nacional a respeito do Art. 7º, XXVII, dade 1988, que preconiza "a proteção do trabalhador em face da automação, na forma da lei".

Congresso Nacional ainda não regulamentou a matéria através de lei federal. O estado inconstitucional de coisas é latente. Passados 31 anos da promulgação da Constituição, nossoainda não regulamentou a matéria através de lei federal. O estado inconstitucional de coisas é latente.

Hoje, cobradores de ônibus. Amanhã caixas de supermercado etc. Nenhuma profissão está imune aos efeitos da automação. A ciência se supera a cada dia.

A Constituição Federal, sabiamente, determina que o Estado brasileiro proteja seu povo trabalhador em geral não "contra a automação", mas, sim, "em face" dela!

O Congresso Nacional, através de suas duas Casas Legislativas (Câmara e Senado), mediante audiências públicas em suas comissões legislativas, pode e deve inaugurar o debate, encontrando soluções para o tema, tão caro à sobrevivência das famílias brasileiras. Talvez a requalificação profissional, dos atuais e futuros trabalhadores, seja a via principal da discussão.

Cumpre esclarecer que proteção face à automação em nada se confunde com a famigerada Resolução nº 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que tratava da estabilidade no emprego e proteção contra a demissão imotivada do trabalhador. Não se deve confundir as coisas.

A proteção face à automação visa à qualificação e requalificação profissional do trabalhador, para que sobreviva aos novos tempos do mercado atual e suas inovadoras demandas. A proteção frente à automação protege o trabalhador no caso de dispensa imotivada, na medida que lhe assegura qualificação profissional, suficiente e adequada, para atender aos anseios do novo mercado.

Não podemos desumanizar o trabalhador superado pela tecnologia, condenando-o à mendicância ou indigência. Nosso Estado Democrático de Direito, ainda "Democrático" e ainda "de Direito", se compadece pelo seu povo, para construção de uma sociedade livre, justa e igualitária, "sob a proteção de Deus" (Prefácio da CF/88).

Estamos longe, muito distante, da realidade do Primeiro Mundo, caminhamos a passos lentos. Talvez estejamos estacionados em matéria de crescimento e desenvolvimentos humano e econômico. A vida do pobre é diferente, para este tudo é mais difícil. Deve, assim, o Estado estender sua mão, a acalentá-lo, promovendo sua dignidade mínima.

Trinta e um anos depois, espera-se do Parlamento que dê inicio à regulamentação da matéria.