Mundo sairá da pandemia mais solidário ou mais individualista?

Isolamento social durante a pandemia de coronavírus pode ter reflexos em comportamento futuro Crédito: Freepik

Em um momento excepcional de nossa geração, marcado pela crise sanitária mundial decorrente da pandemia de Covid-19 , diversos pensadores têm se debruçado sobre as mudanças bruscas que o risco viral tem causado nas relações sociais e políticas e suas marcas profundas no porvir, que poderia ser chamado genericamente de pós-pandêmico.

O sul-coreano residente na Alemanha Byun-Chul Han, por exemplo, cogita que a Covid-19 pode deixar como herança a intensificação da digitalização da existência e sua utilização pelo Estado para fins políticos, sob o pretexto de cuidar das pessoas, de sua mobilidade e de seu estado de saúde. No seu entender, a eficácia do modelo chinês na contenção da propagação do vírus por meio da tecnologia digital é correlata da tendência de um governo autoritário e algorítmico da vida já existente anteriormente. Essa tendência será expandida e exportada ao Ocidente, colocando ainda mais em crise a vida democrática, onde ela ainda resiste e subsiste.

Do ponto de vista da moral social, Han antecipa que uma vida mais reclusa e confinada imposta pelo medo de outras propagações virais pode ser uma propensão planetária após a pandemia, evidenciando o encolhimento das práticas de cooperação mútua, bem como a inibição dos movimentos de revolta contra os abusos do poder político. Ao preocupar-se mais com a própria sobrevivência do que com a de seus semelhantes, o sujeito constituído pelos dispositivos de confinamento pandêmico não será munido de um forte sentimento de solidariedade.

Já o filósofo esloveno Slavoj Žižek considera que, do ponto de vista político, a pandemia dissemina vírus ideológicos adormecidos, como teorias da conspiração conservadoras, notícias falsas e explosões de racismo. Ocorre que outros vírus dela decorrentes poderão ainda nos infectar: trata-se da constituição de uma sociedade alternativa, situada além dos limites do Estado-Nação, responsável pela inauguração de novas formas de cooperação e solidariedade e a consequente exigência de reformulação da economia global.

A pandemia revela que esta economia está muito mais preocupada com a perturbação do “bom” funcionamento do mercado mundial e o “nervosismo” deste ente animalizado do que com as pessoas que continuam morrendo. Na contramão dessa economização da vida humana, a pandemia evidencia também, diz Žižek, o fortalecimento dos laços de solidariedade cotidianos, como o autocuidado e o cuidado com os outros. Além disso, ela evoca a necessidade da instauração de novas formas de solidariedade transnacionais, tais como a criação de uma organização global que possa “controlar e regular a economia, assim como limitar a soberania dos Estados nacionais, quando for necessário”, como, por exemplo, a concessão de um maior poder executivo transnacional à Organização Mundial da Saúde (OMS) diante de uma crise sanitária, como a que se vive em 2020.

A regulação transnacional de uma crise sanitária, provisória e exclusivamente com o objetivo de proteger um número maior possível de vidas humanas, evitaria a politização da pandemia, como ocorre em diversos países do mundo, especialmente no Brasil . Em nosso país, as diferenças de posicionamento político não foram deixadas de lado diante da necessidade urgente da cooperação e coordenação do combate à pandemia por parte da federação, dos estados e municípios.

Como pondera Žižek, é difícil pensar em uma solidariedade transnacional quando uma soberania nacional, já erodida pela dependência subserviente ao imperialismo americano, tenta ilusoriamente afirmar-se expondo milhares de vidas à morte. E muito mais, quando cogita, inclusive, dissociar-se das diretrizes médico-sanitárias de uma Organização, como a OMS. Essa explícita política de governo corresponderia ao que Achille Mbembe designa como necropolítica?

Além disso, ao contrário do que teme Byun-Chul Han, o Estado brasileiro não precisa importar tantas novidades do modelo chinês para a concretização do autoritarismo político que aqui historicamente viceja. Se o controle digital da vida por meio de informações confidenciais para fins políticos já parece ser constitutivo das políticas de governo, reconfigurando outros métodos do passado recente, ao menos então poder-se-ia fazer uso da digitalização para a coordenação de esforços em vista da diminuição do número de infectados e redução da letalidade da doença. Apesar de tudo, ao menos nisso o gigante asiático parece ser eficaz.

Resta, portanto, a pergunta: sairemos desta pandemia transformados em sujeitos mais solidários e com organizações sociais e políticas nacionais e transnacionais mais comprometidas com a proteção de quaisquer vidas humanas, ou, pelo contrário, no mundo pós-pandêmico seremos sujeitos mais fragilizados, atomizados e politicamente impotentes diante de uma democracia em frangalhos?