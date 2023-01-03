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Ester Chapiro

Artigo de Opinião

É psicopedagoga, especialista em desenvolvimento humano, educadora, consultora pedagógica e palestrante
Ester Chapiro

Meu filho foi reprovado na escola. E agora?

Em vez de castigos e punições que não resolvem absolutamente nada, é preciso dar limites, criar regras e muito suporte durante todo o ano
Ester Chapiro
É psicopedagoga, especialista em desenvolvimento humano, educadora, consultora pedagógica e palestrante

Públicado em 

03 jan 2023 às 13:58
Chega o final do ano e a expectativa das férias e festas se mistura com a ansiedade dos resultados escolares. Finalmente sai o resultado de reprovação. E agora, o que fazer no novo ano que se inicia?
Não adianta culpar a escola, professor ou aluno. Somente entendendo as verdadeiras razões e as dificuldades com muita clareza é possível reverter a questão do fracasso escolar.
Evidentemente, ao longo do ano, o aluno já vinha demonstrando dificuldades que provavelmente não foram identificadas e sanadas. Então, a bola de neve só aumentou. São inúmeros os motivos que levam a reprovação, as causas podem ser cognitivas, na aquisição da aprendizagem, emocionais, sociais ou de comportamento.

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Cada jovem tem uma maneira de lidar com a reprovação. Uns ficam muito abalados, já outros parecem não ligar. Em ambos os casos, é preciso atenção para não incorrer nos mesmos erros para o próximo ano.
Em vez de castigos e punições que não resolvem absolutamente nada, é preciso dar limites, criar regras e muito suporte durante todo o ano. O que realmente vai valer como lição é a repetência em si. O jovem precisa viver a consequência dos seus atos, perceber e admitir suas dificuldades para aprender a lidar com elas. O fato é que nenhum aluno gosta de repetir de ano. Não há necessidade de fazê-lo sofrer mais ainda com outras penalizações.
Para descobrir as causas da reprovação e desenvolver estratégias para superá-la é preciso fazer uma avaliação psicopedagógica. Uma ajuda profissional fará toda a diferença e apontará soluções adequadas.
Mudar ou não de escola é uma outra questão que precisa ser decidida em conjunto e de forma muito cautelosa. Se for detectado que a escola não tem uma metodologia adequada ou não está atendendo às necessidades do aluno, a mudança pode ser válida. Porém, tenha cuidado para não atribuir à instituição as responsabilidades que são da família ou do aluno.

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O ideal é que esse momento seja de fato entendido como uma oportunidade para crescimento com o desvendar das causas do insucesso, abrindo para uma perspectiva de aprendizagem e superação de todos os obstáculos que estavam impedindo de evoluir. Os pais que acolhem demonstrando afeto, compreensão e apoio geram um forte alicerce na construção desse sujeito tão derrotado neste momento.
Não importa a idade que seu filho tenha, sempre converse, escute, acompanhe seus estudos, valorize as pequenas vitórias, supervisione, cobre por resultados, participe das reuniões na escola e de todo o processo educacional. Mostre-o que você confia na sua capacidade, encoraje-o e ofereça a ajuda necessária. Fortaleça cada vez mais essa parceria através de um canal de diálogo franco e aberto sempre, e logo os resultados positivos vão emergir.

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