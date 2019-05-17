Medidas anunciadas na semana deixaram mais fácil a vida de corruptos

No mesmo dia 10, a mesma comissão criou mais uma dificuldade ao combate à corrupção, impedindo que os auditores fiscais comuniquem ao Ministério Público indícios de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro que observem quando da análise de casos de sonegação, estabelecendo um empecilho às investigações que indubitavelmente incentivará a corrupção. Não se busca criticar o ponto de vista dos nobres parlamentares, que presume-se colimar com o interesse público, mas apontar que foi uma grande notícia para os marginais, que estavam incomodados com as investigações da Receita Federal e do Coaf, mas que por enquanto podem respirar mais tranquilos.