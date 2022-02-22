INSS sucateado acende alerta para planejamento da aposentadoria

Assim como no início de um novo ano o planejamento é importante, com a aposentadoria não poderia ser diferente. Ela representa um fator fundamental e precisamos contar com uma renda que garanta, no mínimo, uma boa qualidade de vida. Por isso, é imprescindível executarmos um planejamento previdenciário técnico, consciente e juridicamente viável.

O problema é que poucos de nós faz um plano certeiro para garantir uma velhice digna e com segurança financeira para gozar do lazer, vestuário, alimentação e saúde condizente com uma estrutura que ampare nossa moral e nossa vida.

No Brasil, há várias regras que envolvem os pedidos de aposentadoria. Mas elas são complexas e burocráticas, o que deixa os fundos previdenciários sobrecarregados e, por diversas vezes, fechando no “vermelho”. Todo fundo previdenciário deve ter um plano atuarial bem feito e apto a deixar a previdência solvente e atendendo bem os seus contribuintes, mas, infelizmente, essa não é a realidade brasileira.

O que temos observado é o INSS lotado, algo que assola o contribuinte que trabalhou sua vida inteira, recolhendo contribuições altíssimas para chegar em um momento de sua vida e gozar de uma pensão digna, segura e que seja capaz de alimentar o segurado.

Independentemente da idade, a aposentadoria é algo que deve ser pensado e planejado com bastante antecedência. Por isso, atualmente tem sido muito comum encontrar pessoas que buscam o planejamento previdenciário como forma de organizar e programar a sua futura aposentadoria.

Esse planejamento nada mais é do que uma análise aprofundada das possibilidades de aposentadoria do segurado. Ou seja, trata-se de uma organização e preparação para uma aposentadoria. Se o segurado já estiver aposentado, trata-se de uma análise da concessão da aposentadoria para que seja verificado o que foi considerado e/ou desconsiderado pela instituição que concedeu o benefício. Também se verificam as possibilidades para uma eventual revisão, com possibilidades de aumento e até eventualmente uma indenização.

Portanto, é importante buscar informações, pesquisar e conhecer os seus direitos através de uma consultoria com um advogado (a) especialista na área, para que, assim, o segurado consiga trilhar um caminho mais seguro que atenda às suas reais expectativas.