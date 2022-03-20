Infraestrutura é um dos setores que mais cria emprego por real investido

Investimento em ferrovias é importante para o transporte de cargas Crédito: Beth Santos/Secretaria-Geral da PR

Estamos a seis meses das eleições que vão definir os ocupantes dos cargos majoritários no país . Pesquisas recentes apontam que o principal problema indicado pelos cidadãos está na economia, que, portanto, deve dar o tom do pleito de outubro.

inflação e Temas como desemprego aumento da desigualdade voltarão a ter relevância na hora de escolher um candidato. Sem dúvida são questões preocupantes e que afetam diretamente a vida de todos os cidadãos.

No entanto, há um tema crucial que deve ser priorizado e que traz consequência para todos: a infraestrutura

É histórico que o país investe pouco em infraestrutura. Essa ausência de investimentos diminui a competitividade e aumenta o custo Brasil - expressão usada para se referir a um conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas, trabalhistas e econômicas que atrapalham o crescimento do país, influenciam negativamente o ambiente de negócios, encarecem os preços dos produtos nacionais e custos de logística, comprometem investimentos e contribuem para uma excessiva carga tributária.

Sabemos que o maior benefício de projetos de infraestrutura é o aumento de produtividade e o consequente aumento da competitividade da indústria e dos serviços brasileiros.

E o Brasil precisa dobrar o nível de investimentos em infraestrutura para alcançar um patamar adequado e dar um salto na competitividade internacional da economia brasileira. Estudo do Infra 2038, movimento voltado para o desenvolvimento do setor de infraestrutura e que reúne consultorias e líderes empresariais, estima em R$ 339 bilhões o valor de investimento anual a ser perseguido até 2038 para elevar a qualidade e disponibilidade doméstica, e colocar a infraestrutura do Brasil entre as 20 melhores do mundo no ranking de competitividade global do Fórum Econômico Mundial.

Para acelerar os investimentos precisamos de segurança jurídica, marco regulatório e condições seguras para que a iniciativa privada realize investimentos no país. Reforçando que logística de transporte é o meio para economizar e crescer e que mobilidade urbana está atrelada à inovação e à integração de todos os modais.

Hoje, 85% da população brasileira vive em áreas urbanas. As cidades e as áreas metropolitanas são motores da economia nacional e palco dos mais graves problemas sociais do país, incluindo a desigualdade no acesso a oportunidades de emprego, tratamento médico e lazer. O investimento em infraestrutura urbana é, assim, uma grande oportunidade para desenvolver a economia local e garantir a melhoria efetiva na qualidade de vida da população.

Reforçando que a infraestrutura é um dos setores que mais cria emprego por real investido. E quando falamos em infraestrutura vem à mente obras de portos, metrô, aeroporto, mas a infraestrutura começa desde uma pequena rede de abastecimento de água, passando por iluminação pública, estradas, até chegar às grandes obras.

Se o Brasil investisse o necessário na infraestrutura, correríamos o risco de ter falta de mão de obra, de tantos empregos que seriam criados.

Infraestrutura é fundamental. É a base que assegura o funcionamento de uma pequena loja até uma grande indústria.