Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Infraestrutura é um dos setores que mais cria emprego por real investido
Paulo Baraona

Artigo de Opinião

É presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES)
Paulo Baraona

Infraestrutura é um dos setores que mais cria emprego por real investido

Se o Brasil investisse o necessário no setor, correríamos o risco de ter falta de mão de obra, de tantos empregos que seriam criados
Paulo Baraona
É presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES)

Públicado em 

20 mar 2022 às 02:00
Ferrovia: investimento em infraestrutura férrea no Sul do ES pode ser viabilizado pela iniciativa privada
Investimento em ferrovias é importante para o transporte de cargas Crédito: Beth Santos/Secretaria-Geral da PR
Estamos a seis meses das eleições que vão definir os ocupantes dos cargos majoritários no país. Pesquisas recentes apontam que o principal problema indicado pelos cidadãos está na economia, que, portanto, deve dar o tom do pleito de outubro.
Temas como desempregoinflação e aumento da desigualdade voltarão a ter relevância na hora de escolher um candidato. Sem dúvida são questões preocupantes e que afetam diretamente a vida de todos os cidadãos.
No entanto, há um tema crucial que deve ser priorizado e que traz consequência para todos: a infraestrutura.
É histórico que o país investe pouco em infraestrutura. Essa ausência de investimentos diminui a competitividade e aumenta o custo Brasil - expressão usada para se referir a um conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas, trabalhistas e econômicas que atrapalham o crescimento do país, influenciam negativamente o ambiente de negócios, encarecem os preços dos produtos nacionais e custos de logística, comprometem investimentos e contribuem para uma excessiva carga tributária.
Sabemos que o maior benefício de projetos de infraestrutura é o aumento de produtividade e o consequente aumento da competitividade da indústria e dos serviços brasileiros.
E o Brasil precisa dobrar o nível de investimentos em infraestrutura para alcançar um patamar adequado e dar um salto na competitividade internacional da economia brasileira. Estudo do Infra 2038, movimento voltado para o desenvolvimento do setor de infraestrutura e que reúne consultorias e líderes empresariais, estima em R$ 339 bilhões o valor de investimento anual a ser perseguido até 2038 para elevar a qualidade e disponibilidade doméstica, e colocar a infraestrutura do Brasil entre as 20 melhores do mundo no ranking de competitividade global do Fórum Econômico Mundial.

Veja Também

5G traz impactos positivos, mas precisa de infraestrutura mais robusta

No meu ministério está faltando dinheiro, diz ministro da Infraestrutura

Ministro da Infraestrutura nega que crise política esteja atrapalhando concessões

Para acelerar os investimentos precisamos de segurança jurídica, marco regulatório e condições seguras para que a iniciativa privada realize investimentos no país. Reforçando que logística de transporte é o meio para economizar e crescer e que mobilidade urbana está atrelada à inovação e à integração de todos os modais.
Hoje, 85% da população brasileira vive em áreas urbanas. As cidades e as áreas metropolitanas são motores da economia nacional e palco dos mais graves problemas sociais do país, incluindo a desigualdade no acesso a oportunidades de emprego, tratamento médico e lazer. O investimento em infraestrutura urbana é, assim, uma grande oportunidade para desenvolver a economia local e garantir a melhoria efetiva na qualidade de vida da população.
Reforçando que a infraestrutura é um dos setores que mais cria emprego por real investido. E quando falamos em infraestrutura vem à mente obras de portos, metrô, aeroporto, mas a infraestrutura começa desde uma pequena rede de abastecimento de água, passando por iluminação pública, estradas, até chegar às grandes obras.
Se o Brasil investisse o necessário na infraestrutura, correríamos o risco de ter falta de mão de obra, de tantos empregos que seriam criados.
Infraestrutura é fundamental. É a base que assegura o funcionamento de uma pequena loja até uma grande indústria.
Ou seja, não se pode continuar negligenciando a infraestrutura pois ela é garantia de desenvolvimento, de emprego, de melhor qualidade de vida para todos. Este é um tema que não pode ficar de fora da agenda política do país.

Tópicos Relacionados

Brasil Ministério da Infraestrutura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados