Incaper: é hora de desenvolver a extensão rural do futuro no ES

Historicamente, em ciclos médios de 20 anos, a instituição tem promovido ajustes em seu rumo. Assim, a Acares, criada em 1956, transformou-se na Emater, em 1976; e, em 2000, a Emcapa e a Emater fundiram-se no atual Incaper.

Completado, pois, o terceiro ciclo, não estaria na hora de novo ajuste no seu planejamento estratégico? Ampliar suas parcerias, sobretudo com as prefeituras municipais e entidades da agricultura familiar? Articular melhor com as universidades e escolas agrícolas, no modelo da pedagogia da alternância? Focar mais a organização e gestão dos agricultores para aspectos de mercado?