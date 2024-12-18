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Rachel Menezes Gava

Artigo de Opinião

É engenheira e diretora da MZI Incorporadora
Rachel Menezes Gava

Imóveis ociosos e desatualizados: uma oportunidade de investimento

Investidores estão transformando imóveis e dando novos usos econômicos a eles, tornando-os mais modernos, atrativos e funcionais, valorizando seu entorno e contribuindo para um crescimento urbano mais ordenado
Rachel Menezes Gava
É engenheira e diretora da MZI Incorporadora

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 07:00

Publicado em 

18 dez 2024 às 07:00
Sabem aquelas casas ou pequenos prédios antigos, muitas vezes desocupados, que parecem esquecidos, desgastados pelo tempo, localizados em regiões nobres das cidades? Imóveis que, por razões específicas, como restrições legais ou condição econômica dos proprietários, acabam ficando subaproveitados ou esquecidos por anos?
Em meio a desafios como esses, investidores estão transformando imóveis e dando novos usos econômicos a eles, tornando-os mais modernos, atrativos e funcionais, valorizando seu entorno e contribuindo para um crescimento urbano mais ordenado.
A revitalização desse tipo de imóvel, que sobrevive por anos com pouca ou nenhuma manutenção, ganha força com uma estratégia eficaz, análise de nova ocupação e conhecimento de gestão de patrimonial. Esse tem sido um nicho de atuação de “Family Offices” ou mesmo de grupos de investidores, que têm um olhar mais profissional sobre essa tipologia de investimento e buscam diversificação nos negócios.

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Bairros como Jardim da Penha, Mata da Praia e Praia do Canto, já bastante consolidados, são exemplos de regiões onde esse tipo de investimento pode trazer retorno interessante aos investidores e mais oferta de serviços aos moradores da região. Nesses locais, residências ou comércios antigos poder ser reformados, com proposta mais moderna e mais charmosa, agregando valor ao imóvel e gerando uma atratividade muito maior para novas ocupações.
Incentivar essa prática é uma oportunidade de renovar a cidade de forma planejada e conectada às exigências dos tempos atuais, uma vez que a disponibilidade de imóveis nessas regiões é cada vez mais escassa e o valor dos terrenos é elevado.
A adaptação de edificações antigas contribui não apenas para a economia e a geração de empregos, mas também proporciona o desenvolvimento das cidades, fazendo com que se tornem mais interessantes para quem busca qualidade de vida e praticidade, atraindo um público mais qualificado.
Revitalizar essas propriedades é uma necessidade na sociedade moderna, onde espaço e funcionalidade precisam andar lado a lado. Reavaliar o uso de construções subutilizadas é essencial para garantir mais qualidade de vida e desenvolvimento para as cidades.
Imóveis danificados e com marquises com problemas no centro de Vitória
Imóveis danificados e com marquises com problemas no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
É importante que os proprietários desses imóveis enxerguem neles essa possibilidade de negócio, que a legislação seja adequada a esse tipo de investimento e que o investidor aposte também nesse mercado de oportunidades com o devido profissionalismo.
Nos bairros nobres de São Paulo, os investidores já enxergaram essa modalidade de negócio como mais uma opção de diversificação e belos projetos têm sido desenvolvidos, proporcionando à sociedade um comércio de bairro mais forte e mais qualificado.
Para o morador do bairro, nada melhor do que bons serviços perto de casa!

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