Hubs de inovação: Serra pode avançar mais com espaço para startups

No mundo dos negócios, a inovação é uma das molas propulsoras do desenvolvimento e evolução da economia. Neste contexto, os hubs de inovação são ambientes estratégicos para as startups, empresas que surgem de ideias inovadoras, se desenvolverem, favorecendo o crescimento econômico, novos negócios, geração de rende de renda e trabalho. Mas, afinal de conta, o que são hubs? Essa palavrinha “mágica” traduz, na verdade, espaços físicos voltados para a inovação.

Os hubs de inovação proporcionam um ambiente favorável para o desenvolvimento de ideias e soluções. Não é à toa, que empresas e entidades da sociedade civil e também governamentais têm investido na implementação de hubs pelo Espírito Santo. De acordo com mapeamento da Startup Scanner, nosso Estado conta com mais de 142 startups em um cenário favorável, com crescimento econômico acima da média nacional.

Conforme apurado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) por meio do Indicador de Atividade Econômica, a economia capixaba fechou 2021 com crescimento superior ao nacional, com avanço positivo de 8,1%, frente à variação positiva de 4,6% do país.

Em termos de distribuição geográfica, cerca de 10% das startups estão localizadas na cidade de Serra; em primeiro lugar no ranking, temos a capital Vitória, com 64% e, em segundo lugar está Vila Velha com 14% das startups do Espírito Santo. A implementação de hubs de inovação para além dos limites da Capital se torna uma via para a criação, distribuição, escalonamento de novas startups na região metropolitana e também nos municípios do interior.

A cidade de Serra, por exemplo, é uma das maiores economias do Espírito Santo e conta apenas com 10% das startups. De acordo com informações divulgadas pelo IBGE e Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o PIB da Serra bateu R$ 25,8 bilhões em 2019; enquanto Vitória alcançou no mesmo período R$ 21,6 bilhões.