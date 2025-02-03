Futuro da indústria passa por equilíbrio entre competitividade e sustentabilidade

O setor industrial desempenha um papel essencial na economia do Espírito Santo, representando 38,3% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual. Com mais de 16 mil empresas industriais que geram milhares de empregos e contribuem com a arrecadação de impostos, o impacto do segmento vai muito além dos números, influenciando a qualidade de vida e o bem-estar dos capixabas.

Contudo, a busca pela competitividade não pode acontecer à custa da sustentabilidade ambiental e social. O equilíbrio é um desafio que as indústrias comprometidas com o futuro devem enfrentar para garantir de fato a Sustentabilidade.

Por meio da participação ativa em discussões técnicas e da colaboração com órgãos reguladores, o setor industrial busca contribuir para a construção de soluções que alinhem a preservação ambiental com o crescimento econômico. Esse trabalho, em consonância com normas nacionais e internacionais, como as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), tem mostrado avanços significativos nos últimos anos.

Um dos desafios é mitigar os impactos da atividade industrial na qualidade do ar e na saúde da população. As indústrias têm progredido e investido em melhorias. A recente regulação estadual dos limites de emissões é uma clara amostra do resultado de esforços conjuntos para soluções equilibradas.

O tema vem sendo constantemente debatido, contribuindo para que surjam medidas amenizadoras. A Suzano, por exemplo, além de promover melhorias operacionais para minimizar a emissão do odor característico das plantas de celulose, mantém a Rede de Percepção de Odor (RPO), constituída por voluntários que residem ou trabalham em comunidades que ficam a até 70 km da fábrica.

Suzano mantém mais de 108 hectares de áreas preservadas Crédito: Suzano/ Divulgação

Eles ajudam a companhia a identificar eventuais desvios operacionais que resultem na emissão de odor perceptível ao olfato humano, permitindo que o problema seja corrigido no menor tempo possível.

As empresas do século XXI devem enxergar a sustentabilidade como um investimento. Iniciativas que promovem a eficiência energética, a economia circular e a inovação tecnológica minimizam os impactos ambientais e fortalecem a competitividade das organizações.